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Xbox Games Showcase + Gears of War E-Day Direct le 7 juin 2026
Publié le: 30/03/2026 @ 17:12:54: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosXbox annonce que le Xbox Games Showcase de cette année aura lieu le dimanche 7 juin à 19h. Il sera immédiatement suivi d’une présentation approfondie marquant le retour de l’une des franchises les plus emblématiques de Xbox, attendue plus tard dans l’année : Gears of War: E-Day Direct. L’événement sera diffusé sur les plateformes officielles Xbox France (YouTube & Twitch), avec des sous-titres disponibles en français. Rendez-vous annuel incontournable, le Xbox Games Showcase dévoile les grandes nouveautés à venir dans l’univers Xbox. Studios internes comme partenaires y présenteront leurs futurs jeux, avec des annonces exclusives et des bandes-annonces inédites. À l’issue de ce showcase 100 % digital, Xbox diffusera un Gears of War: E-Day Direct qui offrira une plongée au cœur du studio The Coalition. Présenté par l’équipe derrière la franchise Gears, les joueuses et les joueurs pourront découvrir les prémices du Jour de l’Emergence, ainsi que de nouveaux détails et du gameplay. Enfin, pour célébrer le 25ème anniversaire de Xbox, le FanFest sera de retour à l’occasion du Showcase. Cette édition proposera une rétrospective des 25 dernières années, tout en donnant un aperçu de l’avenir de Xbox.
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