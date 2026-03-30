Linux 7.0 contient plus de correctifs que d'habitude

Le développement de la nouvelle version du noyau Linux était censé entrer dans sa phase finale. La version RC5 laissait présager une conclusion normale du cycle. La dernière version, quant à elle, offre un tout autre tableau. La sixième version candidate a entraîné une augmentation significative du nombre de correctifs. Normalement, à ce stade, le nombre de modifications diminue et le projet se stabilise avant sa publication. Or, cette fois-ci, c'est l'inverse. Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, admet ouvertement observer cette tendance avec inquiétude. Une augmentation du nombre de commits n'indique pas forcément des bugs majeurs. La plupart des correctifs sont mineurs et concernent souvent des problèmes et des améliorations mineurs. Le problème réside dans leur ampleur et leur calendrier. À ce stade avancé du cycle de développement, une telle activité est rare. Torvalds souligne que cette situation s'écarte du flux de travail habituel pour les versions du noyau. Il ne s'agit pas d'un bug critique isolé, mais d'un nombre croissant de correctifs mineurs qui empêchent le projet de ralentir. Parmi les causes possibles figure un élément qui aurait paru exotique il y a encore quelques années. Torvalds suggère qu'une partie de ce changement pourrait provenir du rôle croissant des outils de programmation basés sur l'intelligence artificielle. L'automatisation du code accélère le développement, mais elle peut engendrer davantage de bogues mineurs nécessitant des corrections ultérieures. Ce facteur nouveau commence à impacter à grande échelle le processus de développement logiciel. Il n'existe pas de preuves concluantes, mais l'hypothèse elle-même montre à quel point la façon de travailler sur les projets open source est en train de changer.
Les changements les plus importants ont concerné les systèmes de fichiers. Les améliorations ont porté sur des éléments tels que EXT4 et XFS, ainsi que sur la couche VFS chargée de la gestion des accès aux données. Il s'agit de composants essentiels du noyau qui influent directement sur la stabilité et les performances du système. Une activité importante dans ce domaine aggrave encore la situation. Parmi les autres modifications, on note les pilotes pour le GPU, le réseau, l'audio et d'autres éléments standard présents dans chaque version de développement. Actuellement, le plan prévoit que la prochaine version candidate soit la dernière avant la version finale. Cependant, il s'agit d'un scénario optimiste. Torvalds ne s'engage sur aucune date de sortie. Il admet que le projet ne se stabilise pas comme prévu, ce qui augmente le risque de report. L'histoire du développement de Linux montre que de telles situations peuvent allonger le cycle de publication. Tout dépendra de l'évolution du nombre de correctifs dans les prochains jours.
Pour l'instant, Linux 7.0 reste en phase de test. Le projet est presque terminé, mais pas encore totalement stable. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si la sortie aura lieu comme prévu ou si elle sera reportée.
Les changements les plus importants ont concerné les systèmes de fichiers. Les améliorations ont porté sur des éléments tels que EXT4 et XFS, ainsi que sur la couche VFS chargée de la gestion des accès aux données. Il s'agit de composants essentiels du noyau qui influent directement sur la stabilité et les performances du système. Une activité importante dans ce domaine aggrave encore la situation. Parmi les autres modifications, on note les pilotes pour le GPU, le réseau, l'audio et d'autres éléments standard présents dans chaque version de développement. Actuellement, le plan prévoit que la prochaine version candidate soit la dernière avant la version finale. Cependant, il s'agit d'un scénario optimiste. Torvalds ne s'engage sur aucune date de sortie. Il admet que le projet ne se stabilise pas comme prévu, ce qui augmente le risque de report. L'histoire du développement de Linux montre que de telles situations peuvent allonger le cycle de publication. Tout dépendra de l'évolution du nombre de correctifs dans les prochains jours.
Pour l'instant, Linux 7.0 reste en phase de test. Le projet est presque terminé, mais pas encore totalement stable. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si la sortie aura lieu comme prévu ou si elle sera reportée.
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