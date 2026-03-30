Une nouvelle technologie coréenne permet une connectivité sans fil jusqu'à 100 mètres sous terre.

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Une nouvelle technologie coréenne permet une connectivité sans fil jusqu'à 10...
Publié le: 30/03/2026 @ 14:59:53: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetUne équipe de chercheurs sud-coréens a mis au point une solution qui pourrait révolutionner les communications sans fil souterraines. Des scientifiques de l'ETRI (Institut de recherche en électronique et télécommunications) ont créé un système capable de transmettre des signaux jusqu'à 100 mètres sous terre. Il s'agit d'une avancée majeure, car les ondes radio traditionnelles perdent rapidement de leur efficacité dans ces conditions. La clé du succès résidait dans l'utilisation de l'induction magnétique. Contrairement aux méthodes radiofréquences classiques, cette nouvelle technologie gère mieux l'atténuation du signal et les interférences causées par le sol et les roches. Lors des essais, une petite antenne émettrice de 0,9 x 0,9 m et un capteur de champ magnétique compact ont été utilisés. Le système transmettait les données par modulation QPSK. Le débit de transfert n'était que de 2 kbit/s, mais dans ce cas précis, la portée et la stabilité de la connexion priment sur la vitesse. Les recherches ont été menées dans un substrat rocheux calcaire, qui bloque efficacement les signaux radio traditionnels. C'est dans cet environnement que la nouvelle méthode a démontré son avantage. Il est intéressant de noter que la version précédente de cette technologie, datant de 2023, ne permettait de communiquer que sur une distance d'environ 40 mètres. Seul le passage à la méthode actuelle, utilisant un champ magnétique, a permis d'étendre la portée à 100 mètres.

Les systèmes de communication transterrestre existent déjà, mais ils nécessitent généralement une puissance d'émission très élevée et un matériel complexe. La solution développée par l'ETRI pourrait permettre la miniaturisation de cette technologie, ouvrant la voie à des applications beaucoup plus vastes. Selon certaines sources, l'institut envisage même d'intégrer cette technologie aux smartphones. Les applications potentielles sont nombreuses. Cette nouvelle connectivité pourrait permettre aux services d'urgence de contacter les personnes piégées dans des grottes, des tunnels ou des mines. Cette technologie pourrait également intéresser les secteurs minier, offshore et même de la défense. Bien que nous n'en soyons qu'aux prémices du développement, la direction prise semble extrêmement prometteuse.
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