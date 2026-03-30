 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'Autriche veut restreindre davantage l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.
Publié le: 30/03/2026 @ 14:59:06: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetL'Autriche rejoint les pays qui cherchent à restreindre davantage l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Le gouvernement a annoncé l'élaboration d'une nouvelle réglementation visant à protéger les enfants et les jeunes des influences néfastes des plateformes en ligne. Il est important de noter que cette réglementation s'appliquera à toutes les personnes âgées de moins de 14 ans. Dans un communiqué officiel, les autorités autrichiennes ont annoncé la mise en œuvre d'un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité des jeunes internautes. La nouvelle réglementation prévoit non seulement des restrictions d'âge, mais aussi un meilleur accompagnement des internautes dans leur accès aux médias et des obligations plus claires pour les plateformes de réseaux sociaux. Un projet de loi devrait être présenté d'ici la fin juin. Le vice-chancelier autrichien Andreas Babler a souligné que le gouvernement souhaite aborder le problème de manière globale. Cela implique non seulement de bloquer l'accès des enfants aux réseaux sociaux, mais aussi d'élaborer des règles claires pour leur fonctionnement. Les détails techniques et les modalités d'application de cette nouvelle réglementation n'ont pas encore été divulgués.

L'Autriche n'est pas un cas isolé. De plus en plus de pays explorent des solutions similaires. L'Australie a été le premier pays à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. L'Espagne, le Royaume-Uni et la Pologne travaillent également sur des restrictions analogues. L'Indonésie a également adopté récemment une nouvelle réglementation. Celle-ci restreint l'accès aux plateformes telles que TikTok, YouTube et Roblox aux utilisateurs de moins de 16 ans. Bien que déjà en vigueur, sa mise en œuvre devrait être progressive. La multiplication des critiques à l'encontre des plateformes de réseaux sociaux montre que de plus en plus de pays prennent au sérieux l'influence d'Internet sur les enfants. Si l'Autriche finalise les modalités de sa loi, elle pourrait devenir un exemple important pour le reste de l'Europe.
Une nouvelle technologie coréenne perme... »« Le Mini PC GMKtek EVO-T2s avec processeu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 30-03InternetUne nouvelle technologie coréenne permet une connectivité sans fil jusqu'à 100 mètres sous terre.
 27-03InternetL'intelligence artificielle bannie de Wikipédia. Les modèles de langage ne rédigeront plus d'articles.
 24-03InternetGoogle introduit l'IA dans le darknet. Gemini analyse le web souterrain.
 24-03InternetReddit survivra-t-il sans anonymat ? Les nouveaux plans de vérification des comptes sont brutaux.
 20-03InternetLes sites web perdent jusqu'à 60 % de leur trafic à cause de l'IA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Linux30-03
Linux 7.0 contient plus de correctifs que d'habitude
 Internet30-03
Une nouvelle technologie coréenne permet une connectivité sans fil jusqu'à 100 mètres sous terre.
 Internet30-03
L'Autriche veut restreindre davantage l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.
 Matériel30-03
Le Mini PC GMKtek EVO-T2s avec processeur Core Ultra X7 358H dévoilé
 Google30-03
Google Gemini 3.1 Flash Live : Les conversations vocales n’ont jamais été aussi naturelles.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page