Le Mini PC GMKtek EVO-T2s avec processeur Core Ultra X7 358H dévoilé

Des sources chinoises annoncent le lancement sur le marché local du PC compact GMKtek EVO-T2s, au prix équivalent à 2 170 $ pour une configuration avec 64 Go de RAM. Ce nouveau produit se caractérise par une puce Intel Core Ultra X7 358H à 16 cœurs avec une fréquence d'horloge allant jusqu'à 4,8 GHz, une carte graphique intégrée Arc B390 (12 cœurs Xe3), une puissance de calcul allant jusqu'à 180 TOPS, un système de refroidissement 3D à double circuit avec deux ventilateurs, une consommation électrique totale allant jusqu'à 60 watts, de la mémoire vive LPDDR5X-8533, deux emplacements pour disques M.2 2280 d'une capacité totale de 16 To (Gen5 + Gen4), la prise en charge de la mise en cache Phison aiDAPTIV+, une carte réseau sans fil AMD RZ717 prenant en charge le Wi-Fi 7 160 MHz et le Bluetooth 5.4, une interface HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, deux ports USB4, un port OCuLink 4i (PCIe Gen4x4), ainsi que des ports Ethernet 2,5 Gbit/s (10 Gigabit Ethernet).
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