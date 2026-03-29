Windows 11 ressemblera davantage à Windows 10. Les publicités disparaîtront, la barre des tâches changera.

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Windows 11 ressemblera davantage à Windows 10. Les publicités disparaîtront, ...
Publié le: 29/03/2026 @ 23:23:33: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft promet depuis des semaines d'améliorer Windows 11, et vient d'en ajouter une nouvelle qui pourrait intéresser tous les utilisateurs. Scott Hanselman, vice-président et l'un des principaux architectes de la campagne « Corriger Windows 11 », a tweeté que l'objectif est de créer un système d'exploitation plus discret et moins intrusif dans la promotion de ses propres produits. Moins de fenêtres pop-up, moins de publicités pour Edge, Bing et OneDrive affichées en grand dans le menu Démarrer. Cette déclaration faisait suite au commentaire d'un utilisateur qui soulignait que, malgré de nombreuses annonces d'améliorations, Microsoft n'avait pas évoqué la possibilité de limiter ce que certains membres de la communauté qualifient explicitement de « tactiques proches du logiciel malveillant » : la promotion agressive de ses propres services là où l'utilisateur ne s'y attend pas. Hanselman n'a pas nié ces allégations et a confirmé que limiter l'intrusion du système était bien l'objectif de l'entreprise, sans toutefois fournir de dates ni de détails précis. Un autre sujet a fait surface : la barre des tâches. Pavan Davuluri, directeur de la division Windows chez Microsoft, a répondu aux demandes des utilisateurs pour une barre des tâches plus étroite, semblable à celle de Windows 10 et Windows 8. Il a confirmé que l’entreprise y travaille activement. Ce changement est particulièrement important pour les utilisateurs d’ordinateurs portables compacts, où la barre des tâches par défaut de Windows 11, épaisse, occupe un espace précieux à l’écran.

On pourrait avoir l'impression que Microsoft a décidé que 2026 serait l'année où l'on rattraperait les utilisateurs qui se sentent ignorés depuis le lancement de Windows 11. C'est important car Windows 11 peine encore à convaincre certains utilisateurs de rester sur Windows 10 précisément à cause de son caractère intrusif. Réduire la publicité et améliorer l'ergonomie de la barre des tâches pourraient être des arguments qui persuaderaient les sceptiques de migrer. Microsoft a annoncé que ces modifications seront déployées mensuellement. Les prochaines mises à jour indiqueront si ces promesses seront effectivement tenues.
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