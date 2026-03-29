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Android 17 offrira une fonctionnalité qui accélérera la charge des smartphones.
Publié le: 29/03/2026 @ 23:22:25: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidAndroid 17 Beta 3 est désormais disponible au téléchargement, offrant un aperçu des nouveautés de la dernière version du système d'exploitation de Google. Les nouvelles fonctionnalités ne manquent pas, et l'une d'entre elles, bien que non encore implémentée, promet d'être intéressante. Android 17 Beta 3 se concentre principalement sur la stabilité, mais elle inclut également des modifications qui pourraient s'avérer plus importantes à l'avenir. Certaines sont déjà disponibles pour les utilisateurs, tandis que d'autres restent cachées dans le code système. Des références à une fonctionnalité appelée « Priority Charging » ont été découvertes dans le code d'Android 17 Beta 3. D'après les informations disponibles, elle est conçue pour accélérer la charge de la batterie lorsque l'utilisateur est pressé. Le système limiterait alors les processus en arrière-plan, comme les mises à jour d'applications, et allouerait davantage de puissance directement à la charge de l'appareil. Cette nouvelle fonctionnalité devrait s'avérer particulièrement utile au quotidien, lorsqu'un smartphone a besoin d'une recharge rapide. Parallèlement, Android surveillera la température de l'appareil, car la recharge rapide génère généralement plus de chaleur. Les informations contenues dans le code indiquent également que Google suppose l'utilisation de chargeurs d'une puissance d'au moins 30 W. Cela laisse supposer que la fonctionnalité fonctionnera de manière optimale avec les chargeurs rapides modernes. Il est important de noter que même avec la charge prioritaire activée, les fonctions de base du téléphone, comme les appels et les messages, continueront de fonctionner normalement. La charge prioritaire n'est pas encore disponible pour les utilisateurs. Il semblerait que Google teste cette fonctionnalité en arrière-plan et qu'elle ne soit disponible que dans les futures versions d'Android 17.

L'un des changements les plus importants concerne la correction d'un problème lié à l'assistant vocal. Dans les versions de test précédentes, la commande « Hey Google » cessait parfois de fonctionner, ce qui causait des désagréments importants aux utilisateurs de smartphones Pixel. Les premiers retours indiquent que la fonctionnalité est plus rapide et plus stable après les modifications. Il s'agit d'une amélioration importante, car la commande vocale est désormais l'un des principaux moyens d'utiliser un smartphone, notamment lorsque l'écran est indisponible. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une version bêta, et le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités n'est pas garanti. Cependant, la sortie de la bêta 3 indique que la version finale est imminente.
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