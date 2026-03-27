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Le Samsung Galaxy Z Fold8 présenté en images de synthèse
Publié le: 27/03/2026 @ 19:31:50: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe site spécialisé Android Headlines a publié les premières images du Samsung Galaxy Z Fold 8, un smartphone pliable qui n'a pas encore été officiellement dévoilé. D'après les rendus, l'appareil conservera le design de la génération précédente. Il mesurerait 158,4 x 143,2 x 4,5 mm déplié et 158,4 x 72,8 x 9 mm plié, et serait doté d'un écran interne de 8 pouces, d'un écran externe de 6,5 pouces, d'une batterie de 5 000 mAh et serait compatible avec la charge rapide filaire de 45 W et la charge rapide sans fil de 25 W. Pour rappel, le Galaxy Z Fold7 possède un boîtier de 8,9 mm d'épaisseur une fois plié, un écran AMOLED de 8 pouces avec une résolution de 2184 x 1968 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, un écran AMOLED externe de 6,5 pouces avec une résolution de 2520 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, un triple appareil photo principal avec un capteur de 200 MP, un capteur de 12 MP (ultra grand-angle avec un angle de vision de 120°) et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, deux caméras selfie de 10 MP et une batterie de 4400 mAh.

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