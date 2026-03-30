 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Resident Evil Requiem (PS5) - Le meilleur de toute une saga.
Publié le: 30/03/2026 @ 00:27:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosResident Evil Requiem est le neuvième opus officiel et un titre conçu pour célébrer le trentième anniversaire de l'une des sagas de jeux vidéo d'horreur les plus célèbres de tous les temps. C'est donc un projet ambitieux, loin d'être facile, qui doit séduire aussi bien les vétérans – ceux qui ont grandi avec l'inoubliable premier Resident Evil – que ceux qui ne connaissent la série que de nom. Soyons clairs : Requiem a le potentiel de satisfaire quasiment tout le monde, même si, inévitablement, ceux qui connaissent la série sur le bout des doigts seront les plus comblés et enthousiastes. Après Resident Evil 7 et Resident Evil Village, le huitième opus, qui mettaient tous deux l'accent sur de « nouveaux » personnages (avec d'inévitables « retours » de personnages classiques), des intrigues différentes et surtout une approche de gameplay inédite visant à rajeunir le gameplay emblématique de la série grâce à un système à la première personne qui, bien que ne faisant pas l'unanimité, a su se démarquer, le neuvième opus a su tirer profit de pratiquement tous les atouts de la franchise. De plus, ce n'est pas un hasard si Resident Evil a récemment fait l'objet d'un remake conséquent, et presque toujours impeccable, de certains de ses titres, notamment les deuxième, troisième et surtout quatrième opus. La raison est simple : le système 3D à la troisième personne a été revisité , amélioré et modernisé, s'inspirant du gameplay du remake du quatrième opus. Ce dernier met d'ailleurs en scène l'un des deux protagonistes de Resident Evil Requiem : le légendaire, et ici encore plus brutal, Leon S. Kennedy. Sans plus attendre, il convient de souligner que la dualité du gameplay et du récit, centrés sur deux protagonistes différents, fait de Resident Evil Requiem une synthèse parfaite des trente ans d'histoire de la saga. Le jeu parvient à hériter, développer et sublimer pratiquement tous les aspects, du gameplay au récit en passant par les performances techniques.

Android 17 offrira une fonctionnalité q... »« Le Samsung Galaxy Z Fold8 présenté en ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 30-03Jeux VidéosXbox Games Showcase + Gears of War E-Day Direct le 7 juin 2026
 27-03Jeux VidéosTest RIDE 6 (PS5) - Beaucoup de motos, beaucoup de pistes, beaucoup de courses
 27-03Jeux VidéosRebellion annonce Alien Deathstorm, un nouveau jeu de tir cataclysmique
 27-03Jeux VidéosHunter: The Reckoning - Deathwish annoncé
 26-03Jeux VidéosTest WWE 2K26 (PS5) - Entrez dans le 2K Showcase de CM Punk, dominez avec plus de 400 Superstars et légendes.
Poster un commentaire
Vous ne pouvez plus poster de commentaire sur cette actualité car elle a été clôturée. Voulez-vous continuer cette discussion sur le forum?

 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Android30-03
La fonctionnalité AirDrop d'Apple est désormais disponible sur Android.
 Sony30-03
Sony arrête la production de cartes mémoire : Décision temporaire ou définitive ?
 Apple30-03
L'iPhone 18 aura une encoche plus petite sur l'écran.
 Jeux Vidéos30-03
Xbox Games Showcase + Gears of War E-Day Direct le 7 juin 2026
 Linux30-03
Linux 7.0 contient plus de correctifs que d'habitude
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page