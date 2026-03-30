Test Resident Evil Requiem (PS5) - Le meilleur de toute une saga.

Publié le: 30/03/2026 @ 00:27:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Resident Evil Requiem est le neuvième opus officiel et un titre conçu pour célébrer le trentième anniversaire de l'une des sagas de jeux vidéo d'horreur les plus célèbres de tous les temps. C'est donc un projet ambitieux, loin d'être facile, qui doit séduire aussi bien les vétérans – ceux qui ont grandi avec l'inoubliable premier Resident Evil – que ceux qui ne connaissent la série que de nom. Soyons clairs : Requiem a le potentiel de satisfaire quasiment tout le monde, même si, inévitablement, ceux qui connaissent la série sur le bout des doigts seront les plus comblés et enthousiastes. Après Resident Evil 7 et Resident Evil Village, le huitième opus, qui mettaient tous deux l'accent sur de « nouveaux » personnages (avec d'inévitables « retours » de personnages classiques), des intrigues différentes et surtout une approche de gameplay inédite visant à rajeunir le gameplay emblématique de la série grâce à un système à la première personne qui, bien que ne faisant pas l'unanimité, a su se démarquer, le neuvième opus a su tirer profit de pratiquement tous les atouts de la franchise. De plus, ce n'est pas un hasard si Resident Evil a récemment fait l'objet d'un remake conséquent, et presque toujours impeccable, de certains de ses titres, notamment les deuxième, troisième et surtout quatrième opus. La raison est simple : le système 3D à la troisième personne a été revisité , amélioré et modernisé, s'inspirant du gameplay du remake du quatrième opus. Ce dernier met d'ailleurs en scène l'un des deux protagonistes de Resident Evil Requiem : le légendaire, et ici encore plus brutal, Leon S. Kennedy. Sans plus attendre, il convient de souligner que la dualité du gameplay et du récit, centrés sur deux protagonistes différents, fait de Resident Evil Requiem une synthèse parfaite des trente ans d'histoire de la saga. Le jeu parvient à hériter, développer et sublimer pratiquement tous les aspects, du gameplay au récit en passant par les performances techniques.
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