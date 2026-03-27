Test RIDE 6 (PS5) - Beaucoup de motos, beaucoup de pistes, beaucoup de courses

Publié le: 27/03/2026 @ 19:03:42: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
RIDE est un retour aux sources. C'est toujours un plaisir de se replonger dans un nouvel opus, et ce dernier volet de la série nous replonge dans des sensations familières tout en nous offrant une expérience inédite. Ce sixième épisode est consacré au RIDE Fest, un événement international qui nous emmènera sur les circuits les plus prestigieux du monde, au guidon d'une grande variété de deux-roues : motos de route, motos de course (endurance et compétition), scooters et cyclomoteurs, enduros, supermotards et même baggers. L'événement a attiré l'attention de certains des plus grands champions de course au monde, tels que Casey Stoner, Guy Martin, Niccolò Canepa, et bien d'autres, dont James Toseland et Skyler Howes . Tout commence, comme d'habitude, par la création de votre personnage et son baptême de piste sur le célèbre circuit du Red Bull Ring en Autriche. On peut alors tester immédiatement la physique du jeu, très familière aux motards comme moi, tandis que pour les moins aguerris, ce sera peut-être le point de départ d'une ascension quasi infinie. On peut tester la même course dans deux modes de jeu physiques : Arcade et Pro . La différence entre les deux n'est pas énorme, mais elle reste perceptible. Le premier permet de jouer librement, sans se soucier de rien, en pilotant la moto au gré des circonstances, en accélérant et en freinant « au feeling », et en faisant des choses que la physique réelle ne permettrait même pas. En mode Pro, en revanche, on a l'impression de marcher sur des œufs. Le freinage est crucial, et bien utiliser les deux freins est essentiel pour réaliser de bons chronos. Le frein avant doit être utilisé à bon escient et sa pression réduite à mesure que l'angle d'inclinaison augmente. Si votre trajectoire est trop longue ou trop large en virage, le frein arrière peut s'avérer très utile pour la resserrer, tout comme une légère accélération, même involontaire, vous permettra de faire déraper légèrement la moto et d'améliorer votre trajectoire.
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