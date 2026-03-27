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La carte graphique Intel Arc Pro B70 dévoilée
Publié le: 27/03/2026 @ 17:40:25: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a enrichi sa gamme de cartes graphiques professionnelles avec les Arc Pro B70 et Arc Pro B65, toutes deux basées sur la puce BMG G31. L'Intel Arc Pro B70 embarque 32 Go de mémoire GDDR6, 32 cœurs Xe, un bus mémoire 256 bits offrant une bande passante maximale de 608 Go/s, une fréquence de 2,8 GHz, une consommation énergétique de 160 à 290 W et une puissance de calcul de 367 TOPS. L'Arc Pro B65, quant à elle, dispose d'un GPU moins puissant avec 20 cœurs Xe, une fréquence de 2,4 GHz, un bus mémoire 192 bits, une consommation énergétique maximale de 200 W et une puissance de calcul de 197 TOPS. Le modèle haut de gamme est déjà disponible à l'achat au prix de 950 $. Le modèle d'entrée de gamme sera commercialisé ultérieurement ; son prix n'a pas encore été communiqué.

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