Rebellion annonce Alien Deathstorm, un nouveau jeu de tir cataclysmique

Publié le: 27/03/2026 @ 16:48:22: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Rebellion , le studio de jeux vidéo indépendant britannique à l'origine des franchises à succès Sniper Elite, Zombie Army et Atomfall, a dévoilé Alien Deathstorm. Présenté en direct lors de l'événement Xbox Partner Preview d'aujourd'hui, Alien Deathstorm est un tout nouveau jeu d'action-horreur à la première personne, brutal et viscéral, se déroulant sur une colonie extraterrestre isolée ravagée par une tempête cataclysmique et des créatures extraterrestres. Dans Alien Deathstorm, vous incarnez l'ingénieur de combat, un secouriste d'élite, envoyé sur une colonie extraterrestre isolée, totalement coupée du monde. Arrivé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant une flotte de secours complète, votre mission est de déterminer la cause de cette coupure de communication et de sauver un maximum de vies. À votre arrivée, la Tempête de la Mort ravage la colonie. Vous devez survivre à la destruction, dans un contexte apocalyptique et sous la menace d'horreurs extraterrestres inconnues. Vous saviez que la situation serait grave, mais c'est bien pire que prévu, et elle se dégrade rapidement. Ce qui devait être une mission de sauvetage est devenu une lutte pour la survie. Disponible dès le lancement du Game Pass, Alien Deathstorm sortira en 2027. Le jeu sera également disponible sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Xbox Cloud, PC via Steam et PlayStation 5.
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