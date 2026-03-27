Publié le: 27/03/2026 @ 16:31:43: Par Nic007 Dans "Programmation"
Des rumeurs circulaient depuis quelque temps selon lesquelles OpenAI ajouterait un mode adulte dédié à ChatGPT. Cependant, la plateforme a décidé d'abandonner, ou tout au plus de suspendre indéfiniment, le projet. D'après les dernières informations, ChatGPT ne bénéficiera pas d'un mode adulte dédié. Cet outil, provisoirement nommé Citron, était censé ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement des chatbots, mais son lancement est reporté et aucun nouveau mode n'est prévu pour le moment. La plateforme a d'autres priorités actuellement et ne devrait donc pas y revenir prochainement. Les premières informations concernant cette solution sont apparues à l'automne 2025, lorsque sa mise en œuvre a été annoncée avant la fin de l'année. Au fil du temps, le projet a suscité des inquiétudes croissantes, tant au sein de l'entreprise que chez les investisseurs. Finalement, il a été décidé de suspendre les travaux afin de poursuivre les recherches et les analyses. L'une des principales raisons de cette décision résidait dans la difficulté à développer des modèles d'IA appropriés. Les solutions précédemment entraînées pour éviter les contenus sensibles devaient être profondément modifiées. Or, cette modification s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu initialement.
L'un des principaux défis consistait à garantir que le chatbot ne génère pas de contenu illégal et ne franchisse pas les limites légales. Concrètement, cela impliquait de développer de nouveaux mécanismes de contrôle permettant d'éliminer efficacement les comportements à risque. Atteindre un niveau de fiabilité adéquat à cet égard demeure un défi. Le projet a également suscité des discussions parmi les employés. Certains membres de l'équipe ont souligné que le développement de telles fonctionnalités pourrait entraîner des conséquences sociales indésirables, notamment une dépendance excessive des utilisateurs à l'égard de l'intelligence artificielle. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à l'impact d'une telle solution sur les relations interpersonnelles. Il a été avancé que la technologie devait faciliter le quotidien, et non remplacer le contact humain. Ces avis ont fortement influencé la décision finale de suspendre le projet.
La réaction des investisseurs, qui ont accueilli l'idée avec un scepticisme considérable, a également été significative. Récemment, le secteur de l'IA a été confronté à une controverse concernant la génération de contenus dangereux ou contraires à l'éthique, ce qui accroît encore les risques pour la réputation des entreprises. L'expérience a démontré qu'une simple erreur de modélisation peut engendrer de graves problèmes. Dans ce contexte, le développement d'outils liés au contenu pour adultes s'avère particulièrement complexe et exige une vigilance accrue par rapport aux applications d'IA classiques.
L'un des principaux défis consistait à garantir que le chatbot ne génère pas de contenu illégal et ne franchisse pas les limites légales. Concrètement, cela impliquait de développer de nouveaux mécanismes de contrôle permettant d'éliminer efficacement les comportements à risque. Atteindre un niveau de fiabilité adéquat à cet égard demeure un défi. Le projet a également suscité des discussions parmi les employés. Certains membres de l'équipe ont souligné que le développement de telles fonctionnalités pourrait entraîner des conséquences sociales indésirables, notamment une dépendance excessive des utilisateurs à l'égard de l'intelligence artificielle. Des inquiétudes ont également été soulevées quant à l'impact d'une telle solution sur les relations interpersonnelles. Il a été avancé que la technologie devait faciliter le quotidien, et non remplacer le contact humain. Ces avis ont fortement influencé la décision finale de suspendre le projet.
La réaction des investisseurs, qui ont accueilli l'idée avec un scepticisme considérable, a également été significative. Récemment, le secteur de l'IA a été confronté à une controverse concernant la génération de contenus dangereux ou contraires à l'éthique, ce qui accroît encore les risques pour la réputation des entreprises. L'expérience a démontré qu'une simple erreur de modélisation peut engendrer de graves problèmes. Dans ce contexte, le développement d'outils liés au contenu pour adultes s'avère particulièrement complexe et exige une vigilance accrue par rapport aux applications d'IA classiques.
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-03ProgrammationGitHub, propriété de Microsoft, prévoit d'utiliser les données des utilisateurs pour entraîner ses modèles d'IA.
23-03ProgrammationPerplexity Health est officiel : l'IA qui analyse vos données médicales et Apple Health.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité