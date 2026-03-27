AMD lance le processeur Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

AMD a dévoilé son nouveau processeur de bureau haut de gamme, le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, pour la plateforme Socket AM5. Ce modèle se positionne au-dessus du Ryzen 9 9950X3D et constitue la première solution complète intégrant la technologie 3D V-Cache sur deux CCD. Ce processeur dispose de 16 cœurs et 32 threads basés sur l'architecture Zen 5, avec une taille totale de cache L3 de 192 Mo : 32 Mo de cache intégré et 64 Mo supplémentaires de 3D V-Cache sur chacun des deux CCD, combinés en un seul espace d'adressage. Cette configuration permet une distribution efficace des threads de jeu entre les puces et un accès à un cache étendu, améliorant ainsi directement les performances de jeu.
La fréquence de base est de 4,30 GHz et la fréquence maximale atteint 5,60 GHz, soit 100 MHz de moins que le 9950X3D et comparable au Ryzen 9 9850X3D. AMD positionne le 9950X3D2 Dual Edition comme le fleuron des processeurs 16 cœurs de la génération Zen 5. Afin de garantir une capacité de cache maximale, des fréquences élevées et des possibilités d'overclocking, le TDP a été porté à 200 W, un record pour la gamme Ryzen. En jeu, ce nouveau processeur égale le Ryzen 7 9850X3D et offre des performances nettement supérieures pour les tâches gourmandes en données (développement logiciel, entraînement et inférence IA, et production vidéo). Cependant, le fabricant n'a pas encore communiqué de prix pour ce processeur, ce qui rend toute comparaison avec les solutions Intel difficile pour le moment.
La fréquence de base est de 4,30 GHz et la fréquence maximale atteint 5,60 GHz, soit 100 MHz de moins que le 9950X3D et comparable au Ryzen 9 9850X3D. AMD positionne le 9950X3D2 Dual Edition comme le fleuron des processeurs 16 cœurs de la génération Zen 5. Afin de garantir une capacité de cache maximale, des fréquences élevées et des possibilités d'overclocking, le TDP a été porté à 200 W, un record pour la gamme Ryzen. En jeu, ce nouveau processeur égale le Ryzen 7 9850X3D et offre des performances nettement supérieures pour les tâches gourmandes en données (développement logiciel, entraînement et inférence IA, et production vidéo). Cependant, le fabricant n'a pas encore communiqué de prix pour ce processeur, ce qui rend toute comparaison avec les solutions Intel difficile pour le moment.
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