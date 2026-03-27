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Apple a arrêté la production de l'ordinateur Mac Pro.
Publié le: 27/03/2026 @ 16:29:22: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleAujourd'hui, Apple a officiellement arrêté la production de son ordinateur de bureau phare, le Mac Pro, et n'envisage aucune mise à jour. Selon des sources internes, l'appareil a continué d'être vendu parallèlement à d'autres Mac plus en phase avec la stratégie actuelle de la marque, ce qui a conduit à l'abandon de la gamme. Le Mac Pro mis à jour avait été initialement lancé en 2019 avec un boîtier entièrement repensé et des processeurs Intel, puis, en 2023, il a bénéficié de la puce propriétaire M2 Ultra. Cependant, depuis, le modèle n'a reçu aucune mise à jour matérielle pendant une longue période. L'année dernière, Apple a introduit la nouvelle puce M3 Ultra, mais l'a utilisée dans le Mac Studio, et non dans le Mac Pro.

Le Mac Studio s'est révélé être une solution plus compacte et plus puissante, mieux adaptée à divers flux de travail. De plus, plusieurs unités peuvent être connectées via Thunderbolt 5, formant ainsi une sorte de cluster de calcul. Pour l'instant, le Mac Studio demeure le Mac de bureau professionnel de référence, et sa mise à jour est attendue cette année ou l'année prochaine. La configuration haut de gamme comprend déjà le processeur M3 Ultra avec un CPU à 32 cœurs et un GPU à 80 cœurs, jusqu'à 256 Go de RAM et jusqu'à 16 To de stockage SSD. À l'avenir, la stratégie d'Apple pour les ordinateurs de bureau se concentrera sur le Mac Mini et le Mac Studio, complétant ainsi sa vaste gamme d'ordinateurs portables MacBook, incluant les modèles Pro, Air et le nouveau Neo. Simplifier la gamme de produits semble logique : cela facilitera la vie des utilisateurs.

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