Hunter: The Reckoning - Deathwish annoncé

Publié le: 27/03/2026 @ 16:24:00: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Lors du Xbox Partner Showcase, NACON et le studio Teyon, reconnu pour son précédent jeu RoboCop: Rogue City , ont eu le plaisir de dévoiler leur nouveau projet se déroulant dans l'univers du Monde des Ténèbres : Hunter: The Reckoning – Deathwish . L'une des licences les plus emblématiques du jeu de rôle fait son grand retour 20 ans après la sortie du dernier opus de cet univers. Dans ce jeu de rôle et d'action à la première personne en solo, les joueurs incarnent un chasseur de monstres dans une version étendue de New York, traquant leurs proies parmi des citoyens ignorant tout du monde secret qui les entoure. Hunter: The Reckoning – Deathwish sortira sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam) durant l'été 2027. Hunter: The Reckoning – Deathwish plonge les joueurs dans un New York ténébreux où vampires, loups-garous et autres créatures surnaturelles rôdent et complotent dans l'ombre. Les joueurs incarnent un Chasseur, un humain ayant découvert l'horrible vérité : des monstres règnent secrètement sur notre monde, et qui a décidé de les traquer. À l'instar du jeu de rôle sur table, les joueurs personnalisent leur Chasseur et explorent la ville à leur rythme, à la recherche d'indices et de quêtes annexes susceptibles de leur donner un avantage face à des ennemis aussi puissants que dangereux. Pour atteindre leur but, les Chasseurs doivent se préparer et adapter leur approche à l'antre de chaque créature, en misant sur la force brute, la furtivité ou la ruse. Grâce à un large éventail d'armes à distance et de corps à corps, les joueurs peuvent affronter les monstres dans des combats intenses. Au fil de l'aventure, ils rejoignent un groupe de chasseurs et font équipe avec cinq compagnons, chacun avec son histoire et sa personnalité uniques, qui leur apportent un soutien précieux lors des chasses. Les joueurs peuvent également tisser des liens avec eux et même vivre des romances. Tout au long de la campagne, les Chasseurs façonnent leur propre histoire en prenant des décisions importantes, que ce soit lors des dialogues ou des missions. Chaque choix peut avoir de multiples conséquences et influencer le dénouement. Ces décisions peuvent également nuire à leur réputation auprès de leurs alliés ou les exposer à la surveillance des forces de l'ordre, ajoutant ainsi de nouveaux obstacles à leur périlleux voyage.
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-03Jeux VidéosTest WWE 2K26 (PS5) - Entrez dans le 2K Showcase de CM Punk, dominez avec plus de 400 Superstars et légendes.
26-03Jeux VidéosSuper Mario Bros. Wonder-Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel est disponible
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité