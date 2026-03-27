Windows force les redémarrages trois fois plus souvent que Mac. La stabilité reste un problème.

Un nouveau rapport sur les environnements d'entreprise suggère que les ordinateurs Mac sont nettement plus fiables que les PC Windows. L'analyse, basée sur la télémétrie d'entreprise, montre que les appareils fonctionnant sous le système d'exploitation de Microsoft sont beaucoup plus susceptibles de rencontrer des problèmes de performance importants au niveau du système et des applications. Ces différences sont suffisamment significatives pour impacter considérablement les flux de travail et les coûts de maintenance du matériel pour les entreprises. D'après les données publiées, les ordinateurs Windows subissent 3,1 fois plus d'arrêts forcés que les appareils macOS. Cela signifie que les blocages complets du système, nécessitant un redémarrage, sont nettement plus fréquents sur la plateforme Microsoft. La situation est encore plus préoccupante pour les applications : sous Windows, les programmes se bloquent 7,5 fois plus souvent que sur macOS. Les plantages complets d'applications, c'est-à-dire les situations où l'application se ferme brutalement, sont 2,2 fois plus fréquents que sur macOS. Les auteurs du rapport soulignent que même des perturbations apparemment mineures peuvent avoir un impact considérable sur la productivité des employés. Chaque plantage de programme, redémarrage forcé ou erreur inattendue est non seulement frustrant, mais aussi perturbateur. En pratique, les problèmes logiciels courants peuvent engendrer des pertes importantes pour les entreprises, notamment dans les grandes organisations où des incidents similaires se répètent sur des centaines, voire des milliers d'appareils.
Le rapport souligne également le net avantage d'Apple en matière de longévité du matériel. Parmi les entreprises étudiées, seuls 2 % des ordinateurs Windows sont restés en service pendant plus de six ans, contre 11,5 % des Mac. De plus, jusqu'à 90 % des PC Windows avaient moins de trois ans, contre 65 % pour les systèmes Apple. Cela pourrait indiquer que les entreprises utilisent les Mac plus longtemps, les jugeant plus rentables sur le long terme. Cela signifie-t-il que Windows est mauvais ? Pas nécessairement. Les versions modernes de Windows sont bien plus abouties qu'il y a quelques années et fonctionnent sans problème majeur pour de nombreux utilisateurs. Cependant, il est important de rappeler que nous parlons ici de données issues de grands environnements d'entreprise, où l'échelle, le nombre d'applications et la charge système sont radicalement différents de ceux d'un usage domestique. Néanmoins, en termes de stabilité et de longévité du matériel, ce rapport pourrait constituer un argument de poids pour Apple dans sa conquête du marché professionnel.
Le rapport souligne également le net avantage d'Apple en matière de longévité du matériel. Parmi les entreprises étudiées, seuls 2 % des ordinateurs Windows sont restés en service pendant plus de six ans, contre 11,5 % des Mac. De plus, jusqu'à 90 % des PC Windows avaient moins de trois ans, contre 65 % pour les systèmes Apple. Cela pourrait indiquer que les entreprises utilisent les Mac plus longtemps, les jugeant plus rentables sur le long terme. Cela signifie-t-il que Windows est mauvais ? Pas nécessairement. Les versions modernes de Windows sont bien plus abouties qu'il y a quelques années et fonctionnent sans problème majeur pour de nombreux utilisateurs. Cependant, il est important de rappeler que nous parlons ici de données issues de grands environnements d'entreprise, où l'échelle, le nombre d'applications et la charge système sont radicalement différents de ceux d'un usage domestique. Néanmoins, en termes de stabilité et de longévité du matériel, ce rapport pourrait constituer un argument de poids pour Apple dans sa conquête du marché professionnel.
Liens
Lien (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-03WindowsMicrosoft travaille sur une mise à jour majeure de Windows 11 qui améliorera la stabilité globale des appareils sans fil.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité