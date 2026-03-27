Intel abandonne son processeur haut de gamme. Arrow Lake tire sa révérence sur le marché des processeurs sans fleuron.

Bien que le constructeur se soit concentré ces derniers jours sur le lancement des modèles Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus, de nombreux observateurs s'attendaient à ce que la version la plus puissante de la gamme Arrow Lake suive le même chemin. Or, il n'en sera rien. Intel a officiellement confirmé que le Core Ultra 9 290K Plus ne sera pas commercialisé. De plus, l'entreprise a également abandonné tout projet de version haut de gamme spéciale de l'Ultra 9 pour cette génération. Ainsi, Arrow Lake pourrait tirer sa révérence sans la puce classique et prestigieuse qui attirait les passionnés. Le fabricant n'a pas fourni d'explication officielle, mais de nombreux indices laissent penser que le problème résidait simplement dans une différence trop minime par rapport au modèle d'entrée de gamme. Selon des informations non officielles, le Core Ultra 9 290K Plus offrirait le même nombre de cœurs que le 270K Plus, la seule différence notable étant une augmentation de la fréquence d'horloge d'environ 200 à 300 MHz. En pratique, il serait difficile de proposer un tel système à un prix attractif. Si son prix était similaire à celui des précédents modèles haut de gamme d'Intel, les utilisateurs pourraient juger que payer plus cher n'est pas vraiment justifié. D'autant plus que le 270K Plus semble déjà offrir un excellent rapport qualité-prix.
Cependant, des résultats de tests récemment publiés en ligne indiquent que le 290K Plus pourrait être jusqu'à 10 à 11 % plus rapide que le 285K sur Geekbench 6. Cela ne se traduit toutefois pas nécessairement par un avantage identique dans les applications concrètes. Néanmoins, des fuites laissaient entrevoir le potentiel de cette puce. Il reste cependant à voir si le produit final sera suffisamment convaincant pour justifier sa commercialisation. Plus surprenant encore est l'abandon de l'Édition Spéciale, l'équivalent des modèles KS que les fans connaissent bien. Ces dernières années, Intel a régulièrement commercialisé des unités spéciales, overclockées d'usine, pour les utilisateurs les plus exigeants. L'absence d'un tel modèle dans la génération Arrow Lake pourrait indiquer que le fabricant n'a pas pu fournir de paramètres permettant de distinguer véritablement cette puce de la version standard. Une explication possible réside dans le manque de fréquences d'horloge stables et très élevées, caractéristiques des versions KS précédentes.
Les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus restent au centre de l'attention . Ces nouveaux processeurs sont conçus pour améliorer les performances plus modestes des précédents processeurs Arrow Lake-S, et les deux modèles ont obtenu d'excellents résultats lors de nos tests, offrant des fréquences d'horloge plus élevées, un plus grand nombre de cœurs E et des prix inférieurs à ceux de leurs homologues de base. De plus, tout porte à croire qu'il pourrait s'agir des derniers processeurs Intel pour le socket LGA 1851, ce qui confère à ce lancement une importance particulière.
Cependant, des résultats de tests récemment publiés en ligne indiquent que le 290K Plus pourrait être jusqu'à 10 à 11 % plus rapide que le 285K sur Geekbench 6. Cela ne se traduit toutefois pas nécessairement par un avantage identique dans les applications concrètes. Néanmoins, des fuites laissaient entrevoir le potentiel de cette puce. Il reste cependant à voir si le produit final sera suffisamment convaincant pour justifier sa commercialisation. Plus surprenant encore est l'abandon de l'Édition Spéciale, l'équivalent des modèles KS que les fans connaissent bien. Ces dernières années, Intel a régulièrement commercialisé des unités spéciales, overclockées d'usine, pour les utilisateurs les plus exigeants. L'absence d'un tel modèle dans la génération Arrow Lake pourrait indiquer que le fabricant n'a pas pu fournir de paramètres permettant de distinguer véritablement cette puce de la version standard. Une explication possible réside dans le manque de fréquences d'horloge stables et très élevées, caractéristiques des versions KS précédentes.
Les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus restent au centre de l'attention . Ces nouveaux processeurs sont conçus pour améliorer les performances plus modestes des précédents processeurs Arrow Lake-S, et les deux modèles ont obtenu d'excellents résultats lors de nos tests, offrant des fréquences d'horloge plus élevées, un plus grand nombre de cœurs E et des prix inférieurs à ceux de leurs homologues de base. De plus, tout porte à croire qu'il pourrait s'agir des derniers processeurs Intel pour le socket LGA 1851, ce qui confère à ce lancement une importance particulière.
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-03IntelIntel prépare une avancée majeure : des sockets de processeur avec prise en charge étendue
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité