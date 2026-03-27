Les prix des PS5 et PS5 Pro vont augmenter drastiquement en Europe (+ 100 euros !)

De nouvelles rumeurs circulaient en ligne hier, suggérant que Sony pourrait à nouveau augmenter les prix des consoles PlayStation 5 en Europe. C'est confirmé aujourd'hui, on parle d'un ajustement bien plus important qu'auparavant, jusqu'à 100 euros de plus pour la PS5 standard et la PS5 Pro, plus puissante. La nouvelle grille tarifaire ressemble à ceci et débute le 2 avril :
- PlayStation 5 - 649.99 euros au lieu de 549.99 euros
- PlayStation 5 Pro - 899.99 euros au lieu de 799.99 euros
- PlayStation Portal - 249.99 euros au lieu de 219.99 euros
Cela signifie une augmentation de prix d'environ 18 % pour la PS5 standard et de 12,5 % pour la PS5 Pro. Le prix du modèle Pro est particulièrement significatif, car 900 € pour la console après la mise à jour de la génération actuelle paraissait irréaliste il y a encore quelques années. Cependant, il convient de rappeler que le constructeur a déjà décidé d'augmenter les prix de ses consoles en 2025, les deux modèles de PS5 ont vu leur prix augmenter de 50 €. Concrètement, le prix de la PS5 de base a augmenté de 150 € depuis 2025. C'est absurde, car normalement, on s'attend à ce que les consoles deviennent moins chères avec le temps, or ici, c'est l'inverse qui se produit. Cette hausse des prix pourrait être principalement due à l'augmentation des coûts de production et aux problèmes persistants d'approvisionnement en composants. L'industrie du jeu vidéo est confrontée depuis longtemps à des pressions sur les prix, qui affectent non seulement Sony, mais aussi Nintendo et Microsoft. Les fabricants paient plus cher pour les mêmes composants, sans compter les coûts de transport, de logistique et d'optimisation de toute la chaîne d'approvisionnement. Sony tente depuis des années de réduire les coûts en améliorant le matériel, en allégeant les consoles et en simplifiant leur conception, mais il semblerait que cela ne suffise plus.
- PlayStation 5 - 649.99 euros au lieu de 549.99 euros
- PlayStation 5 Pro - 899.99 euros au lieu de 799.99 euros
- PlayStation Portal - 249.99 euros au lieu de 219.99 euros
Cela signifie une augmentation de prix d'environ 18 % pour la PS5 standard et de 12,5 % pour la PS5 Pro. Le prix du modèle Pro est particulièrement significatif, car 900 € pour la console après la mise à jour de la génération actuelle paraissait irréaliste il y a encore quelques années. Cependant, il convient de rappeler que le constructeur a déjà décidé d'augmenter les prix de ses consoles en 2025, les deux modèles de PS5 ont vu leur prix augmenter de 50 €. Concrètement, le prix de la PS5 de base a augmenté de 150 € depuis 2025. C'est absurde, car normalement, on s'attend à ce que les consoles deviennent moins chères avec le temps, or ici, c'est l'inverse qui se produit. Cette hausse des prix pourrait être principalement due à l'augmentation des coûts de production et aux problèmes persistants d'approvisionnement en composants. L'industrie du jeu vidéo est confrontée depuis longtemps à des pressions sur les prix, qui affectent non seulement Sony, mais aussi Nintendo et Microsoft. Les fabricants paient plus cher pour les mêmes composants, sans compter les coûts de transport, de logistique et d'optimisation de toute la chaîne d'approvisionnement. Sony tente depuis des années de réduire les coûts en améliorant le matériel, en allégeant les consoles et en simplifiant leur conception, mais il semblerait que cela ne suffise plus.
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