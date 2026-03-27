 Se connecter 
 Se connecter 
        
Les prix des PS5 et PS5 Pro vont augmenter drastiquement en Europe (+ 100 euros !)
Publié le: 27/03/2026 @ 15:09:23: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesDe nouvelles rumeurs circulaient en ligne hier, suggérant que Sony pourrait à nouveau augmenter les prix des consoles PlayStation 5 en Europe. C'est confirmé aujourd'hui, on parle d'un ajustement bien plus important qu'auparavant, jusqu'à 100 euros de plus pour la PS5 standard et la PS5 Pro, plus puissante. La nouvelle grille tarifaire ressemble à ceci et débute le 2 avril :

- PlayStation 5 - 649.99 euros au lieu de 549.99 euros
- PlayStation 5 Pro - 899.99 euros au lieu de 799.99 euros
- PlayStation Portal - 249.99 euros au lieu de 219.99 euros

Cela signifie une augmentation de prix d'environ 18 % pour la PS5 standard et de 12,5 % pour la PS5 Pro. Le prix du modèle Pro est particulièrement significatif, car 900 € pour la console après la mise à jour de la génération actuelle paraissait irréaliste il y a encore quelques années. Cependant, il convient de rappeler que le constructeur a déjà décidé d'augmenter les prix de ses consoles en 2025, les deux modèles de PS5 ont vu leur prix augmenter de 50 €. Concrètement, le prix de la PS5 de base a augmenté de 150 € depuis 2025. C'est absurde, car normalement, on s'attend à ce que les consoles deviennent moins chères avec le temps, or ici, c'est l'inverse qui se produit. Cette hausse des prix pourrait être principalement due à l'augmentation des coûts de production et aux problèmes persistants d'approvisionnement en composants. L'industrie du jeu vidéo est confrontée depuis longtemps à des pressions sur les prix, qui affectent non seulement Sony, mais aussi Nintendo et Microsoft. Les fabricants paient plus cher pour les mêmes composants, sans compter les coûts de transport, de logistique et d'optimisation de toute la chaîne d'approvisionnement. Sony tente depuis des années de réduire les coûts en améliorant le matériel, en allégeant les consoles et en simplifiant leur conception, mais il semblerait que cela ne suffise plus.
Intel abandonne son processeur haut de g... »« Netflix augmente à nouveau ses prix. Qu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 25-03ConsolesNintendo réduit la production de la Switch 2.
 20-03ConsolesNintendo envisagerait un nouveau modèle de Switch 2 avec batterie remplaçable afin de se conformer à la réglementation européenne.
 19-03ConsolesSony continue de mettre à jour la PS3. Les utilisateurs n'y croient pas.
 19-03ConsolesPlayStation abandonnera PlayStation Network et la marque PSN d'ici septembre 2026.
 17-03Consoles[PS5 Pro] - Nouvelle version du PSSR déployée
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos27-03
Hunter: The Reckoning - Deathwish annoncé
 Windows27-03
Windows force les redémarrages trois fois plus souvent que Mac. La stabilité reste un problème.
 Internet27-03
L'intelligence artificielle bannie de Wikipédia. Les modèles de langage ne rédigeront plus d'articles.
 Intel27-03
Intel abandonne son processeur haut de gamme. Arrow Lake tire sa révérence sur le marché des processeurs sans fleuron.
 Consoles27-03
Les prix des PS5 et PS5 Pro vont augmenter drastiquement en Europe (+ 100 euros !)
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page