Netflix augmente à nouveau ses prix. Qu'en est-il de l'Europe ?

Netflix ajuste une nouvelle fois ses tarifs d'abonnement aux États-Unis. Ces modifications concernent toutes les formules principales, qu'il s'agisse des abonnements avec publicité ou des formules sans publicité, plus onéreuses. Il s'agit du dernier ajustement tarifaire en un laps de temps relativement court, le précédent ayant eu lieu début 2025. L'abonnement Standard avec publicité, le moins cher, passe de 8 $ à 9 $ par mois. La version Standard sans publicité coûtera 20 $ au lieu de 18 $. Les abonnés Premium seront encore plus impactés par cette augmentation, puisque le prix passe de 25 $ à 27 $ par mois. L'abonnement Premium offre des fonctionnalités telles que le streaming 4K, le son surround et la possibilité de regarder du contenu sur quatre appareils simultanément. Netflix augmente également ses tarifs pour l'ajout d'un utilisateur supplémentaire à un abonnement existant. L'abonnement avec publicité coûte 8 $ par mois, tandis que l'abonnement sans publicité coûte 10 $ par mois.
Un représentant de la plateforme a indiqué que les nouveaux tarifs refléteront l'enrichissement du catalogue et l'amélioration de la qualité du service. La mise à jour des tarifs sera progressive ; les abonnés actuels recevront un courriel environ un mois à l'avance. La date d'entrée en vigueur des modifications dépend du cycle de facturation de chaque abonné. Bien que Netflix n'augmente pas encore ses prix chaque année, la plateforme s'oriente clairement vers ce modèle. Ces dernières années, elle a régulièrement augmenté ses tarifs, et les revenus supplémentaires permettent de développer de nouveaux formats, allant de la diffusion d'événements en direct à l'acquisition de nouvelles licences pour des contenus exclusifs. Pour l'instant, les hausses de prix se limitent au marché américain, mais l'expérience montre que les modifications tarifaires aux États-Unis finissent souvent par se répercuter dans d'autres pays. Si Netflix maintient sa stratégie actuelle d'augmentation progressive de ses revenus, il est possible que nous assistions à un ajustement similaire en Europe dans les prochains mois. Concrètement, cela pourrait se traduire par une hausse de prix de plusieurs zlotys par mois pour les abonnements les plus populaires.
Un représentant de la plateforme a indiqué que les nouveaux tarifs refléteront l'enrichissement du catalogue et l'amélioration de la qualité du service. La mise à jour des tarifs sera progressive ; les abonnés actuels recevront un courriel environ un mois à l'avance. La date d'entrée en vigueur des modifications dépend du cycle de facturation de chaque abonné. Bien que Netflix n'augmente pas encore ses prix chaque année, la plateforme s'oriente clairement vers ce modèle. Ces dernières années, elle a régulièrement augmenté ses tarifs, et les revenus supplémentaires permettent de développer de nouveaux formats, allant de la diffusion d'événements en direct à l'acquisition de nouvelles licences pour des contenus exclusifs. Pour l'instant, les hausses de prix se limitent au marché américain, mais l'expérience montre que les modifications tarifaires aux États-Unis finissent souvent par se répercuter dans d'autres pays. Si Netflix maintient sa stratégie actuelle d'augmentation progressive de ses revenus, il est possible que nous assistions à un ajustement similaire en Europe dans les prochains mois. Concrètement, cela pourrait se traduire par une hausse de prix de plusieurs zlotys par mois pour les abonnements les plus populaires.
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