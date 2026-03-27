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Google Gemini prend désormais en charge l'importation et l'exportation de l'his...
Publié le: 27/03/2026 @ 15:01:25: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleAprès la mise à jour de l'outil de transfert de mémoire de chatbot d'Anthropic vers Claude, Google a intégré des fonctionnalités similaires à Google Gemini. Par exemple, les nouvelles fonctionnalités « Importer la mémoire » et « Importer l'historique des conversations » sont disponibles sur ordinateur, permettant de transférer rapidement des données depuis un autre chatbot basé sur l'IA. Le fonctionnement d'« Importer la mémoire » est simple : l'utilisateur copie une requête suggérée depuis Google Gemini, la colle dans l'IA précédente, puis transfère la réponse obtenue. Ainsi, le système apprend les préférences de l'utilisateur et s'adapte plus rapidement.

Avec « Importer l'historique des conversations », vous pouvez exporter l'intégralité de votre historique de conversations depuis une autre IA et l'importer dans Google Gemini sous forme de fichier .zip d'une taille maximale de 5 Go. Vous pouvez ensuite reprendre vos conversations là où vous les aviez laissées. Il est possible de supprimer des conversations individuelles ou l'intégralité des archives importées via le menu, si nécessaire. Google renomme simultanément la section « Conversations passées » en « Mémoire », mettant ainsi l'accent sur la conservation du contexte à long terme. Ces nouvelles fonctionnalités sont déjà déployées pour les utilisateurs des versions gratuite et payante de Google Gemini sur PC, mais ne sont pas encore disponibles pour les comptes professionnels, les clients entreprises ni les utilisateurs de moins de 18 ans. Il s'agit apparemment d'une nouvelle étape dans la compétition entre les IA, qui profite aux utilisateurs en leur offrant des fonctionnalités plus utiles.
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