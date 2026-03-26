Test WWE 2K26 (PS5) - Entrez dans le 2K Showcase de CM Punk, dominez avec plus de 400 Superstars et légendes.

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Test WWE 2K26 (PS5) - Entrez dans le 2K Showcase de CM Punk, dominez avec plus ...
Publié le: 26/03/2026 @ 19:02:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDepuis 1999, la WWE sort un nouveau jeu chaque année sur consoles. Concevoir un jeu avec des sorties annuelles est un véritable défi, car les développeurs doivent constamment faire preuve de créativité pour proposer des innovations qui renouvellent l'intérêt du public. WWE 2K26 perpétue la tradition des précédents opus avec un mode Histoire Showcase , et cette année, c'est au tour de l'histoire « Meilleur au monde » de CM Punk d'être à l'honneur. Comme chacun sait, CM Punk a fait ses débuts à la WWE en 2006, en rejoignant la ECW, alors relancée. Il n'a pas tardé à se faire un nom ; en moins de deux ans, CM Punk avait déjà remporté le Championnat du Monde Poids Lourds en utilisant la mallette Money in the Bank qu'il avait gagnée. Durant sa carrière à la WWE, CM Punk a été impliqué dans des rivalités avec des légendes comme John Cena, The Undertaker, Rey Mysterio, Randy Orton, Seth Rollins et Roman Reigns. Il revient sur ces rivalités dans ce mode histoire, en se remémorant les expériences vécues tout au long de sa carrière. Derrière sa brillante carrière, CM Punk a aussi eu des matchs de rêve qui n'ont peut-être jamais eu lieu parce que son adversaire avait pris sa retraite auparavant, comme Stone Cold Steve Austin, ou même était décédé, comme face à Eddie Guerrero. Toujours développé par Visual Concepts et édité par 2K, ce nouvel opus propose un roster bien plus important qu'auparavant et le retour de plusieurs modes de jeu mis à jour, tels que le mode Showcase, The Island, MyGM, MyFaction, le mode Univers, et bien d'autres.

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