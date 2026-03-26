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Un ordinateur portable Dell établit un record d'autonomie.
Publié le: 26/03/2026 @ 18:24:36: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielParmi les ordinateurs portables les plus intéressants présentés au CES en janvier, figurait le nouveau Dell XPS 16. Doté d'un écran original à taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, il permet de réduire la consommation d'énergie lorsque la fluidité d'affichage n'est pas essentielle. Notebookcheck a testé une version de cet appareil équipée de cet écran LG Display et du nouveau processeur Intel Panther Lake, et les résultats sont impressionnants. Lors d'un test de navigation web en Wi-Fi, l'ordinateur portable a démontré une efficacité énergétique record : en veille, le modèle équipé du processeur Core Ultra 325 ne consommait qu'environ 1,5 watt, et son autonomie totale a atteint près de 27 heures, avec une batterie de seulement 70 wattheures. C'est nettement moins que les batteries de 99,5 wattheures que Dell utilisait parfois dans ses modèles 16 pouces.

Ce résultat surpasse celui de tous les MacBook et MacBook Pro d'Apple lors de tests similaires, et n'est devancé que par deux appareils dans toute l'histoire des mesures depuis 2014. Cependant, ces deux ordinateurs portables ont atteint ce résultat par des moyens différents : l'un était équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus, d'une batterie de 84 wattheures et d'un écran 60 Hz, tandis que l'autre disposait de deux batteries d'une capacité totale de 149 wattheures et était également limité à 60 Hz. Il convient de noter que l'autonomie réelle est généralement inférieure à celle mesurée en laboratoire. Néanmoins, l'association de Dell, Intel et LG Display semble bien être la nouvelle référence en matière d'autonomie, ce qui est plutôt inhabituel.

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