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Google rend open-source le systÃ¨me d'exploitation Android Automotive.
PubliÃ© le: 26/03/2026 @ 18:23:30: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle a annoncÃ© la publication en open source de sa plateforme Android Automotive OS. Ce systÃ¨me, dÃ©jÃ  utilisÃ© dans de nombreux vÃ©hicules, offre une intÃ©gration poussÃ©e avec leurs fonctions, permettant de contrÃ´ler non seulement l'Ã©cran, mais aussi divers composants du vÃ©hicule, tout en rÃ©duisant les coÃ»ts et en accÃ©lÃ©rant le dÃ©veloppement pour les constructeurs automobiles. Il est important de ne pas le confondre avec Android Auto : contrairement Ã  ce dernier, Android Automotive OS est vÃ©ritablement le Â« cerveau Â» de la voiture, gÃ©rant tout, des siÃ¨ges et de la climatisation aux fonctions de conduite et autres caractÃ©ristiques matÃ©rielles. En clair, Google vise une concurrence directe avec Huawei et sa plateforme automobile HarmonyOS.

Avec sa nouvelle initiative AAOS SDV, l'entreprise vise Ã  rÃ©duire davantage les coÃ»ts et les dÃ©lais de dÃ©veloppement. Le systÃ¨me introduit un catalogue de signaux universel, permettant aux dÃ©veloppeurs de crÃ©er et de tester des fonctionnalitÃ©s avant mÃªme que le matÃ©riel ne soit prÃªt. Actuellement, diffÃ©rentes approches et outils sont utilisÃ©s pour contrÃ´ler les divers modules du vÃ©hicule, ce qui complexifie le processus de dÃ©veloppement. AAOS SDV offre un ensemble de commandes unifiÃ© pour tous les constructeurs automobiles et Ã©quipementiers, simplifiant la crÃ©ation d'une plateforme logicielle et la rendant plus rapide et moins coÃ»teuse Ã  mettre en Å“uvre. En revanche, cela oblige les constructeurs automobiles Ã  dÃ©pendre fortement des dÃ©veloppements de Google, ce qui est mal perÃ§u sur ce marchÃ©, notamment par les grandes entreprises.

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