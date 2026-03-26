Le MacBook Neo va frapper fort le marché des ordinateurs portables Windows.

Apple a bouleversé le marché des ordinateurs portables avec le lancement du MacBook Neo, proposé à partir de 599 $. Cet appareil se distingue par sa qualité de fabrication irréprochable, son autonomie exceptionnelle et ses composants performants, offrant un rapport qualité-prix imbattable. Marques Brownlee, blogueur spécialisé en technologie, estime que l'impact de ce nouveau produit sur le marché de l'informatique mobile sera considérable. Selon lui, à moins que plusieurs entreprises ne s'associent pour atteindre une qualité quasi parfaite, les ordinateurs portables Windows ne pourront pas freiner significativement la croissance d'Apple. Le principal atout du MacBook Neo réside dans son intégration poussée. Il utilise sa propre plateforme macOS et le processeur Apple A18 Pro.
Même si Apple dégage des marges minimales sur chaque ordinateur portable, sa maîtrise de l'écosystème Windows lui permet de générer davantage de profits que les fabricants d'appareils Windows. Pour ces derniers, la situation est plus complexe. Des entreprises comme Dell, ASUS, Acer, Razer et Lenovo dépendent de fournisseurs tiers. Elles doivent s'appuyer sur des processeurs performants d'Intel, d'AMD ou de Qualcomm, ainsi que sur une optimisation de haute qualité de la part de Microsoft et de son système d'exploitation Windows. La multiplicité des acteurs rend l'atteinte de la perfection bien plus difficile. Apple bénéficie d'un avantage considérable à cet égard, sans compter le prestige de la marque : les utilisateurs sont bien plus enclins à acheter un ordinateur portable orné d'une pomme croquée qu'un modèle d'une autre grande marque.
Même si Apple dégage des marges minimales sur chaque ordinateur portable, sa maîtrise de l'écosystème Windows lui permet de générer davantage de profits que les fabricants d'appareils Windows. Pour ces derniers, la situation est plus complexe. Des entreprises comme Dell, ASUS, Acer, Razer et Lenovo dépendent de fournisseurs tiers. Elles doivent s'appuyer sur des processeurs performants d'Intel, d'AMD ou de Qualcomm, ainsi que sur une optimisation de haute qualité de la part de Microsoft et de son système d'exploitation Windows. La multiplicité des acteurs rend l'atteinte de la perfection bien plus difficile. Apple bénéficie d'un avantage considérable à cet égard, sans compter le prestige de la marque : les utilisateurs sont bien plus enclins à acheter un ordinateur portable orné d'une pomme croquée qu'un modèle d'une autre grande marque.
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