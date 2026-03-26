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Samsung a lancÃ© une nouvelle technologie d'affichage appelÃ©e QuantumBlack.
PubliÃ© le: 26/03/2026 @ 18:19:53: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSamsung Display a annoncÃ© le dÃ©veloppement d'un nouveau film Ã  faible rÃ©flectivitÃ© et haute rÃ©sistance, baptisÃ© QuantumBlack. Cette technologie rÃ©duit la rÃ©flexion de la lumiÃ¨re de 20 % par rapport Ã  la solution prÃ©cÃ©dente de l'entreprise, tout en augmentant la duretÃ© de la dalle Ã  3H. L'utilisation de QuantumBlack a d'ores et dÃ©jÃ  Ã©tÃ© confirmÃ©e pour tous les nouveaux moniteurs QD-OLED commercialisÃ©s cette annÃ©e. Technologie auto-Ã©missive, le QD-OLED est capable d'afficher un noir absolu en Ã©teignant complÃ¨tement les pixels. Cependant, en conditions rÃ©elles, la lumiÃ¨re ambiante se reflÃ¨te sur l'Ã©cran, rÃ©duisant ainsi la profondeur du noir perÃ§ue. C'est pourquoi Samsung Display dÃ©veloppe des revÃªtements antireflets depuis ses dÃ©buts, et la nouvelle version de QuantumBlack va encore plus loin en rÃ©duisant davantage les rÃ©flexions.

La qualitÃ© du noir est primordiale pour les Ã©crans de jeu, car elle influe directement sur la perception de la profondeur et la nettetÃ© des contours. C'est crucial, par exemple, dans les jeux de tir Ã  la premiÃ¨re personne et les jeux de survie, oÃ¹ une meilleure visibilitÃ© des silhouettes ennemies ou des objets peut constituer un vÃ©ritable avantage. Outre l'amÃ©lioration de la qualitÃ© d'image, ce nouveau film renforce la durabilitÃ© des dalles. Selon des tests internes, la duretÃ© de surface est passÃ©e de 2H Ã  3H. Cela se traduit par une meilleure protection contre les rayures lors du transport ou du nettoyage : l'Ã©cran rÃ©siste mÃªme au contact d'un ongle. Suite au lancement de QuantumBlack, les concurrents dÃ©veloppent dÃ©jÃ  leurs propres solutions aux caractÃ©ristiques similaires.

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