Le marché des moniteurs OLED a connu une croissance de 92 %.

Selon TrendForce, les livraisons mondiales de moniteurs OLED atteindront 2,7 millions d'unités en 2025, soit une hausse de 92 % par rapport à l'année précédente. Cette progression s'explique principalement par les campagnes promotionnelles agressives menées par les marques au quatrième trimestre. Les modèles 27 pouces avec résolution QHD et fréquence de rafraîchissement de 240 Hz ont rencontré un franc succès grâce à leur excellent rapport qualité-prix, tandis que la sortie des versions 280 Hz a encore stimulé l'intérêt du marché. Une nouvelle croissance est attendue en 2026, de l'ordre de 51 %, les fabricants continuant de lancer activement de nouveaux modèles et de renforcer leurs efforts marketing. Parmi les marques, ASUS s'est imposée comme leader en 2025, avec 21,6 % de parts de marché. L'entreprise a pris la tête du marché après avoir dépassé Samsung au troisième trimestre. Les gammes ROG, ProArt et ZenScreen ont affiché des positions fortes sur de nombreux segments, des moniteurs gaming haut de gamme aux solutions pour la création de contenu et la productivité mobile.
Samsung s'est hissé à la deuxième place avec une part de marché de 19,3 %. Ce succès s'explique par les excellentes ventes de ses nouveaux modèles 27 pouces 180 Hz, ainsi que par des promotions de fin d'année dynamiques, notamment sur les moniteurs UHD 49 et 27 pouces. L'entreprise continue de se positionner avec assurance sur les segments grand public et haut de gamme. MSI complète le podium avec une part de marché de 13,1 %. La marque renforce activement sa position sur le marché des moniteurs gaming OLED, en misant sur des mises à jour fréquentes de ses modèles et une large gamme de produits à différents niveaux de prix. Cette stratégie porte déjà ses fruits.
Samsung s'est hissé à la deuxième place avec une part de marché de 19,3 %. Ce succès s'explique par les excellentes ventes de ses nouveaux modèles 27 pouces 180 Hz, ainsi que par des promotions de fin d'année dynamiques, notamment sur les moniteurs UHD 49 et 27 pouces. L'entreprise continue de se positionner avec assurance sur les segments grand public et haut de gamme. MSI complète le podium avec une part de marché de 13,1 %. La marque renforce activement sa position sur le marché des moniteurs gaming OLED, en misant sur des mises à jour fréquentes de ses modèles et une large gamme de produits à différents niveaux de prix. Cette stratégie porte déjà ses fruits.
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