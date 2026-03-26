Microsoft travaille sur une mise à jour majeure de Windows 11 qui améliorera la stabilité globale des appareils sans fil.

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Microsoft travaille sur une mise à jour majeure de Windows 11 qui améliorera l...
Publié le: 26/03/2026 @ 16:01:53: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsDepuis quelque temps, les utilisateurs de Windows 11 signalent des problèmes de connectivité sans fil et de périphériques. Dans certains cas, le Bluetooth ou le Wi-Fi peuvent disparaître subitement du panneau de configuration, nécessitant un redémarrage ou un arrêt complet du système pour les rétablir. Les connexions Bluetooth peuvent également être instables, rendant difficile l'utilisation d'écouteurs, de souris ou d'autres accessoires. Ces situations sont fréquentes et affectent diverses configurations matérielles, ce qui laisse penser que le problème ne se limite pas à un seul fabricant. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs doivent souvent composer avec des fonctionnalités défaillantes, même si le matériel lui-même est fonctionnel. Le fabricant de Redmond en est conscient et prépare donc des modifications de son système d'exploitation. Microsoft travaille sur une mise à jour majeure de Windows 11 qui devrait améliorer sa stabilité générale. Parmi les nouveautés, on note des améliorations de la connectivité, un aspect jusqu'ici peu abordé mais pourtant crucial pour de nombreux utilisateurs. Le fabricant annonce son intention de se concentrer sur l'amélioration de la qualité des pilotes, la stabilité du système et une meilleure collaboration avec ses partenaires matériels et les développeurs de logiciels. L'objectif est de créer un environnement où les appareils sans fil fonctionnent de manière plus prévisible, sans déconnexions soudaines ni problèmes de détection.

Microsoft accorde une attention particulière au Bluetooth. L'entreprise promet de simplifier et d'accélérer le jumelage des appareils, et d'améliorer la stabilité des connexions. Concrètement, cela signifie moins de situations où les écouteurs ou autres accessoires cessent de fonctionner sans raison apparente. Les dernières mises à jour ont déjà apporté les premiers changements dans ce sens, mais ce n'est que le début d'améliorations plus importantes. Microsoft souligne qu'elle travaille avec les fabricants de matériel et les développeurs d'applications pour améliorer la compatibilité et réduire les problèmes liés aux différences de configuration. Parmi les solutions testées figure une nouvelle fonctionnalité permettant la lecture audio simultanée sur plusieurs appareils connectés via Bluetooth. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner deux sources audio et diffuser le même son entre elles sans avoir à basculer entre elles. Cette solution peut s'avérer utile, par exemple, pour regarder des films ou écouter de la musique avec plusieurs casques. Parallèlement, Microsoft travaille à améliorer la stabilité des microphones, notamment lors de l'utilisation de plusieurs casques, ce qui posait problème jusqu'à présent.

Les améliorations annoncées ne se limitent pas au Bluetooth. Microsoft précise qu'elles concerneront également d'autres domaines, comme la prise en charge des appareils photo, des périphériques audio et des connexions USB. Il est prévu de réduire les erreurs de déconnexion et d'améliorer la détection du matériel, notamment des imprimantes. Pour l'instant, il ne s'agit que de tests et d'une conception préliminaire. Il faudra attendre les détails.
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