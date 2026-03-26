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Tomodachi Life : Une vie de rêve accueille une démo
Publié le: 26/03/2026 @ 15:34:12: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDécouvrez une île pleine de fantaisie, de péripéties, d’amour et d’autres surprises avec la démo gratuite de Tomodachi Life : Une vie de rêve – Version de bienvenue, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. Tomodachi Life : Une vie de rêve sortira le 16 avril sur Nintendo Switch, et la démo ainsi que le jeu lui-même seront jouables sur Nintendo Switch 2. Dans Tomodachi Life : Une vie de rêve – Version de bienvenue, vous pouvez créer jusqu’à trois Mii et devenir le responsable d’une île pleine de vie et de diversité, où presque tout peut arriver. Profitez d’un avant-goût de ce qui vous attend dans la version complète du jeu et découvrez toutes les choses étranges et magnifiques que vos Mii sont capables de faire. Vous aurez la possibilité de transférer votre progression de la démo au jeu complet le jour de sa sortie. De plus, une fois la démo terminée, un déguisement de hamster d’une couleur aléatoire sera disponible pour vos Mii.

Ne manquez pas la vidéo Qu'est-ce que Tomodachi Life : Une vie de rêve ? (Nintendo Switch) pour en savoir davantage sur les différentes fonctionnalités que vous pourrez utiliser pour développer votre île. Personnalisez vos Mii dans les moindres détails : leur personnalité, leurs espaces de vie, et même les petites manies qui leur donnent encore plus de caractère. Modifiez l’aspect de l’île avec des éléments de paysage, déplacez les boutiques et les maisons, créez du terrain, concevez tout un ensemble d’éléments pour animer la vie insulaire, et bien plus.

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