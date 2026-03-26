Fin de la phase bêta : le navigateur Samsung débarque officiellement sur Windows. C’est une attaque contre Chrome.

Publié le: 26/03/2026 @ 14:38:04: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Samsung a finalisé sa phase bêta et a officiellement lancé « Samsung Browser » pour Windows. Ce navigateur reconnaît votre téléphone, « comprend » vos onglets ouverts et exploite l'intelligence artificielle de Perplexity. L'objectif principal de l'entreprise semble être de convaincre les utilisateurs de Galaxy d'abandonner Chrome. Le principal avantage réside dans la fluidité du passage d'un appareil à l'autre. Si vous naviguez sur un smartphone Galaxy, le navigateur Samsung sur votre ordinateur vous permet de reprendre exactement la même page et de continuer votre lecture là où vous l'aviez laissée. Le navigateur propose également Samsung Pass, un équivalent du gestionnaire de mots de passe et de la fonction de remplissage automatique de Chrome, qui synchronise les identifiants et les formulaires entre votre téléphone et votre ordinateur. L'un de ses atouts, qui suscite la controverse, est son intégration avec Perplexity . L'assistant fonctionne en arrière-plan, analyse le contenu des onglets et de votre écran, puis propose des actions spécifiques : il génère un itinéraire en fonction de la page consultée, vous permet d'accéder directement au bon moment dans une longue vidéo, effectue des recherches dans votre historique de navigation en langage naturel et compare les produits de plusieurs onglets ouverts simultanément.
Cela semble être une bonne option, notamment pour les utilisateurs de Galaxy Book (une gamme d'ordinateurs portables et d'ordinateurs 2-en-1 fabriqués par Samsung) possédant un téléphone Samsung. Pour tous les autres, c'est également un navigateur performant, mais sans les fonctionnalités de l'écosystème, il perd beaucoup de son intérêt. Les fonctionnalités d'IA ne sont actuellement disponibles qu'en Corée du Sud et aux États-Unis ; les utilisateurs polonais devront donc patienter. Pour les utilisateurs fidèles de l'écosystème Samsung, il s'agit d'un changement majeur. Pour les autres, c'est une proposition intéressante à suivre de près, à mesure que l'intelligence artificielle se développe. Chrome pourrait bientôt avoir un véritable concurrent sur les appareils Android et Windows.
Le navigateur fonctionne sous Windows 10 (version 1809 et ultérieures) et Windows 11 et peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web de Samsung.
Cela semble être une bonne option, notamment pour les utilisateurs de Galaxy Book (une gamme d'ordinateurs portables et d'ordinateurs 2-en-1 fabriqués par Samsung) possédant un téléphone Samsung. Pour tous les autres, c'est également un navigateur performant, mais sans les fonctionnalités de l'écosystème, il perd beaucoup de son intérêt. Les fonctionnalités d'IA ne sont actuellement disponibles qu'en Corée du Sud et aux États-Unis ; les utilisateurs polonais devront donc patienter. Pour les utilisateurs fidèles de l'écosystème Samsung, il s'agit d'un changement majeur. Pour les autres, c'est une proposition intéressante à suivre de près, à mesure que l'intelligence artificielle se développe. Chrome pourrait bientôt avoir un véritable concurrent sur les appareils Android et Windows.
Le navigateur fonctionne sous Windows 10 (version 1809 et ultérieures) et Windows 11 et peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web de Samsung.
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