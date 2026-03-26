Facebook et Instagram se transforment en plateformes d'achat. Nouvelles fonctionnalités pour les créateurs.

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Facebook et Instagram se transforment en plateformes d'achat. Nouvelles fonction...
Publié le: 26/03/2026 @ 00:11:19: Par Nic007 Dans "Social"
SocialSi vous n'en avez pas assez vu de publicités sur Facebook et Instagram, vous en verrez encore plus. Meta Platforms prévoit d'intégrer des fonctionnalités d'achat directement dans les publications et les vidéos. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs auront de moins en moins besoin d'outils externes comme le lien dans la bio, car les liens vers les produits apparaîtront directement avec le contenu publié par les créateurs. C'est une nouvelle étape vers la transformation des réseaux sociaux en un lieu où l'on peut non seulement consulter du contenu, mais aussi effectuer des achats. Pour les créateurs, cela se traduit par une monétisation simplifiée, et pour les utilisateurs, par un accès plus facile aux produits qu'ils voient en photos ou en vidéos. Sur Facebook, ces nouvelles fonctionnalités s'appuieront sur des partenariats avec certaines plateformes d'achat. Les créateurs pourront connecter leurs comptes d'affiliation et identifier les produits directement dans leurs publications et leurs courtes vidéos, comme les Reels. Au lieu de rediriger les utilisateurs vers des commentaires ou des sites externes, le lien apparaîtra comme un élément visible et cliquable à l'écran. Dans un premier temps, le programme sera disponible en format limité et inclura des collaborations avec des plateformes telles qu'Amazon, Temu et eBay rejoignant le programme dans les prochains mois. L'offre de produits s'étoffera donc progressivement, mais tous les créateurs ne bénéficieront pas d'une liberté de choix totale dès le lancement.

Instagram adopte une approche légèrement différente, offrant aux créateurs un meilleur contrôle sur les liens. Il sera possible d'intégrer jusqu'à des dizaines de produits dans une seule vidéo, permettant ainsi la création de contenu shopping plus complet. Surtout, contrairement à Facebook, les restrictions y sont beaucoup moins strictes : les créateurs peuvent utiliser leurs propres liens d'affiliation et les coller directement dans la plateforme. La condition est toutefois que les produits soient préalablement enregistrés dans le catalogue Meta. Cela confère à l'entreprise un meilleur contrôle sur les produits affichés sur la plateforme et lui permet de mieux gérer l'ensemble du processus d'achat. Ces nouvelles solutions visent principalement à simplifier la monétisation pour les affiliés. Au lieu de rediriger les destinataires vers des sites externes, tout sera géré au même endroit, ce qui peut accroître l'efficacité des ventes. En revanche, pour les utilisateurs au quotidien, cela pourrait signaler une évolution de la nature des plateformes. Les contenus auparavant principalement axés sur le divertissement ou l'information pourraient de plus en plus ressembler à l'offre d'une boutique en ligne. À cet égard, les nouvelles fonctionnalités sont similaires aux solutions proposées sur d'autres plateformes de médias sociaux, où le shopping est devenu partie intégrante de l'expérience de navigation.

L'introduction de ces nouvelles fonctionnalités n'est pas la première tentative d'étendre l'expérience d'achat sur ces plateformes. Récemment, des informations ont fait surface selon lesquelles Instagram testait l'ajout de liens d'achat à du contenu sans le consentement explicite des créateurs. Cette fonctionnalité visait à suggérer des produits similaires qui ne correspondaient pas toujours à ceux présentés dans les photos ou vidéos. Suite aux critiques, l'entreprise a précisé qu'il ne s'agissait que d'un test limité et qu'elle explorait différentes pistes pour développer cette fonctionnalité. Les nouvelles solutions semblent plus transparentes car elles reposent sur l'implication directe des créateurs et leur collaboration avec les marques. Pour l'instant, les nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement et de manière limitée, mais tout porte à croire qu'elles deviendront la norme à l'avenir. Pour certains, ce sera une solution pratique, tandis que pour d'autres, c'est le signe que les réseaux sociaux ressemblent de plus en plus à des centres commerciaux numériques.
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