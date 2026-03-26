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iOS 26.4 introduit la vérification de l'âge
Publié le: 26/03/2026 @ 00:08:23: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSAvec la sortie d'iOS 26.4, Apple a rendu obligatoire la vérification de l'âge pour les utilisateurs au Royaume-Uni. Comme indiqué sur la page d'assistance de l'entreprise, les utilisateurs doivent désormais confirmer être âgés de 18 ans ou plus pour accéder à certaines fonctionnalités, services ou actions sur leur compte. Les utilisateurs britanniques peuvent vérifier leur âge en scannant une pièce d'identité ou en utilisant une carte bancaire. Si un compte existe déjà, Apple peut vérifier l'âge via un moyen de paiement associé. Dans le cas contraire, le système active automatiquement les restrictions pour enfants, notamment le blocage des contenus pour adultes en ligne et le floutage des messages contenant des images de nudité.

Il convient de noter que la mise à jour iOS 26.4, déployée mardi, apporte la création de playlists par intelligence artificielle à Apple Music, une nouvelle fonction de recherche de concerts et de nouveaux emojis. Bien que la vérification de l'âge fût déjà présente dans la version bêta, un représentant d'Apple avait qualifié son implémentation de « bug ». De plus, comme le souligne le Financial Times, ni l'App Store ni le système d'Apple ne sont formellement soumis à la loi américaine sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), qui impose aux plateformes proposant du contenu potentiellement inapproprié pour les enfants de mettre en place une vérification de l'âge. Malgré cela, Apple a décidé de déployer cette technologie, qui sera probablement étendue à d'autres pays dans un avenir proche. Et les utilisateurs, notamment les adolescents, sont manifestement mécontents de cette approche.
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