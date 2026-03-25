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Claude d'Anthropic prend le contrôle de votre ordinateur. Fini les clics manuels.
Publié le: 25/03/2026 @ 17:24:10: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationAnthropic a annoncé l'une des fonctionnalités les plus controversées du monde de l'intelligence artificielle. Ses outils, notamment Claude Code et Claude Cowork, plus destiné au grand public, peuvent désormais prendre le contrôle direct de l'ordinateur d'un utilisateur. Le système ne se contente pas de générer des réponses ; il peut également naviguer de manière autonome sur le bureau, ouvrir des fichiers, utiliser des navigateurs et exécuter des applications. Cette nouvelle fonctionnalité permet au modèle de se comporter comme un utilisateur devant un écran. L'IA peut pointer les éléments de l'interface, cliquer, faire défiler et exécuter des programmes. Concrètement, cela signifie que les tâches nécessitant plusieurs étapes peuvent être automatisées sans intervention humaine. Lorsque le système ne dispose pas d'une intégration directe avec une application, il utilise le « mode bureau », analysant l'image de l'écran et agissant comme le ferait un utilisateur. Ce processus peut également être géré à distance via l'outil Claude Dispatch, tant que l'appareil reste actif.



Anthropic a publié une nouvelle version test de cette fonctionnalité pour les utilisateurs de macOS. L'entreprise reconnaît ouvertement que la technologie n'est pas encore parfaite et qu'il peut être nécessaire de répéter certaines opérations. L'utilisation d'un ordinateur doté d'IA est plus longue que l'utilisation d'intégrations natives. Des erreurs surviennent également dans des scénarios plus complexes. Néanmoins, la tendance est claire : les agents d'IA assumeront de plus en plus de responsabilités envers les utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité a immédiatement suscité un débat sur la protection de la vie privée. Le système peut voir tout ce qui s'affiche à l'écran, y compris les documents, les données personnelles et les informations confidentielles. Anthropic déclare avoir mis en place des mesures de sécurité qui restreignent l'accès à certaines catégories d'applications, notamment les plateformes financières et les outils liés aux cryptomonnaies. Ce modèle est conçu pour empêcher les opérations impliquant de l'argent et des données sensibles. L'entreprise ne cache toutefois pas que ses mécanismes de protection présentent des limites. Les documents officiels indiquent clairement que le système peut dépasser ses limites. Il est donc recommandé d'utiliser cette fonctionnalité uniquement dans un environnement contrôlé.

Le mouvement d'Anthropic n'est pas un cas isolé. Le marché des agents d'IA est en pleine expansion. Ces dernières semaines, des solutions similaires ont été dévoilées par Nvidia, OpenAI et Perplexity AI. Les nouveaux outils ressemblent de plus en plus à des assistants numériques. Ils peuvent analyser le contexte, prendre des décisions et exécuter des tâches simultanément dans plusieurs applications. La frontière entre logiciel et agent autonome s'estompe. La prise de contrôle des ordinateurs par l'IA pourrait transformer notre façon de les utiliser. Les utilisateurs n'auront plus à tout faire eux-mêmes : une simple commande suffira, et l'IA se chargera du reste. Un scénario qui semblait futuriste il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, cette technologie se démocratise. Elle soulève alors des questions sur le contrôle, la sécurité et les limites de l'automatisation. Les prochains mois nous diront si les utilisateurs accepteront une intervention aussi profonde de l'intelligence artificielle dans leur travail quotidien.
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