Photoshop étend sa puissance au sein de ChatGPT

ChatGPT intègre les applications Adobe depuis décembre et enrichit désormais ses fonctionnalités. Cette nouveauté apporte des outils de retouche photo essentiels : vous pouvez supprimer les éléments perturbateurs , changer l’arrière-plan et modifier divers détails d’une photo en décrivant simplement le résultat souhaité. Le système interprète le texte et propose une version mise à jour de l’image. Ces fonctions couvrent une variété de situations du quotidien. Pour les photos anciennes , vous pouvez raviver les couleurs , changer l'arrière-plan, ajouter des effets subtils ou supprimer les éléments indésirables. En bref, c'est un moyen rapide de moderniser vos clichés d'antan. Les passionnés de photos de voyage peuvent sublimer les couchers de soleil et les ciels, supprimer des personnes ou des objets du cadre et appliquer des effets comme le grain pour un rendu plus rétro . Ce type de retouche nécessite généralement des filtres spécifiques, mais ici, elle se fait à l'aide de texte et de quelques commandes. L'attention est également portée aux images des profils de rencontre : les utilisateurs peuvent demander à ajuster l' éclairage , à nettoyer l'arrière-plan ou à supprimer les éléments perturbateurs du regard ou du visage. L'objectif est d'obtenir des portraits plus harmonieux, sans passer par un processus complexe. La même logique s'applique aux portraits professionnels et aux photos de portfolio : vous pouvez ajuster l'arrière-plan , la lumière et les petits détails pour donner un aspect plus soigné aux photos utilisées sur les CV, les sites web personnels ou les profils professionnels sur les réseaux sociaux. Dans ce domaine, la maîtrise du résultat final fait souvent toute la différence.
Les fonctionnalités destinées aux photographes animaliers ne manquent pas : des outils permettent d’éliminer les éléments indésirables en arrière-plan, de mieux mettre en valeur le sujet et de réduire le désordre. Ce type de cliché, très populaire, bénéficie d’une retouche rapide et ciblée. Pour les gestionnaires de locations ou d'annonces immobilières , la plateforme permet d' illuminer les intérieurs , de supprimer les objets temporaires et d'améliorer la perception de la lumière naturelle , mettant ainsi les espaces en valeur. Cet usage est similaire à celui des services professionnels de home staging numérique. L'intégration de Photoshop dans ChatGPT combine la conversation textuelle avec quelques commandes graphiques . L'utilisateur décrit le résultat souhaité, tandis que l'interface propose des outils tels que des curseurs pour ajuster l'intensité, la lumière ou d'autres paramètres, afin d'affiner le résultat sans passer par des menus complexes. Cette approche vise à faciliter l'accès à Photoshop : même les personnes non familiarisées avec les flux de travail traditionnels peuvent réaliser des retouches de qualité, guidées par le langage naturel et quelques commandes essentielles. Toutefois, la question du contrôle précis demeure et exige une attention particulière lors de la formulation des demandes.
Adobe introduit également une limite de génération : chaque utilisateur peut effectuer jusqu’à 70 traitements par semaine, avec un maximum de 10 par jour. Cette limite permet de maîtriser les coûts de calcul et incite les utilisateurs à utiliser les outils de manière plus sélective, en se concentrant sur les photos qui méritent vraiment une attention particulière. Nous sommes donc encore loin des possibilités offertes par Nano Banana 2 dans Gemini . Cependant, les images modifiées dans ChatGPT ne restent pas isolées : ceux qui ont besoin d’un contrôle plus poussé peuvent continuer à les modifier sur Photoshop dans les versions mobile , web ou de bureau , en tirant parti de l’écosystème existant. De plus, les résultats s'intègrent facilement à Adobe Express dans ChatGPT, ce qui vous permet de transformer vos photos retouchées en contenu prêt pour les réseaux sociaux, les présentations ou les supports promotionnels. Globalement, cette intégration rapproche les outils de retouche photo des utilisateurs de messagerie instantanée au quotidien , mais elle laisse ouverte la question de savoir dans quelle mesure il convient de privilégier les retouches génératives par rapport à un travail plus traditionnel et contrôlé, notamment lorsque l'image a une valeur professionnelle ou informative.
Les fonctionnalités destinées aux photographes animaliers ne manquent pas : des outils permettent d’éliminer les éléments indésirables en arrière-plan, de mieux mettre en valeur le sujet et de réduire le désordre. Ce type de cliché, très populaire, bénéficie d’une retouche rapide et ciblée. Pour les gestionnaires de locations ou d'annonces immobilières , la plateforme permet d' illuminer les intérieurs , de supprimer les objets temporaires et d'améliorer la perception de la lumière naturelle , mettant ainsi les espaces en valeur. Cet usage est similaire à celui des services professionnels de home staging numérique. L'intégration de Photoshop dans ChatGPT combine la conversation textuelle avec quelques commandes graphiques . L'utilisateur décrit le résultat souhaité, tandis que l'interface propose des outils tels que des curseurs pour ajuster l'intensité, la lumière ou d'autres paramètres, afin d'affiner le résultat sans passer par des menus complexes. Cette approche vise à faciliter l'accès à Photoshop : même les personnes non familiarisées avec les flux de travail traditionnels peuvent réaliser des retouches de qualité, guidées par le langage naturel et quelques commandes essentielles. Toutefois, la question du contrôle précis demeure et exige une attention particulière lors de la formulation des demandes.
Adobe introduit également une limite de génération : chaque utilisateur peut effectuer jusqu’à 70 traitements par semaine, avec un maximum de 10 par jour. Cette limite permet de maîtriser les coûts de calcul et incite les utilisateurs à utiliser les outils de manière plus sélective, en se concentrant sur les photos qui méritent vraiment une attention particulière. Nous sommes donc encore loin des possibilités offertes par Nano Banana 2 dans Gemini . Cependant, les images modifiées dans ChatGPT ne restent pas isolées : ceux qui ont besoin d’un contrôle plus poussé peuvent continuer à les modifier sur Photoshop dans les versions mobile , web ou de bureau , en tirant parti de l’écosystème existant. De plus, les résultats s'intègrent facilement à Adobe Express dans ChatGPT, ce qui vous permet de transformer vos photos retouchées en contenu prêt pour les réseaux sociaux, les présentations ou les supports promotionnels. Globalement, cette intégration rapproche les outils de retouche photo des utilisateurs de messagerie instantanée au quotidien , mais elle laisse ouverte la question de savoir dans quelle mesure il convient de privilégier les retouches génératives par rapport à un travail plus traditionnel et contrôlé, notamment lorsque l'image a une valeur professionnelle ou informative.
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