Siri va accéder à toutes vos données. Apple va plus loin que ChatGPT.

D'après les dernières informations publiées par Bloomberg, Apple prépare l'une des mises à jour les plus importantes de son histoire. Au cœur de ces changements se trouve Siri, qui devrait se transformer d'un simple assistant vocal en un véritable outil d'intelligence artificielle disposant d'un accès étendu aux données des utilisateurs. La nouvelle version sera dévoilée lors de la WWDC 2026 et lancée en même temps qu'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 à l'automne 2026. Le changement le plus visible concerne le design. Siri deviendra une application indépendante, accessible directement depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. La nouvelle interface ressemblera à une messagerie instantanée, avec l'historique des conversations présenté sous forme de messages Les utilisateurs verront un historique de leurs interactions, pourront ajouter des favoris et entamer rapidement de nouvelles conversations. L'expérience globale est similaire aux solutions utilisées par les chatbots, notamment ChatGPT. Ce changement ne se limite pas à l'apparence. Apple prévoit de transformer Siri en un centre de gestion des informations et d'interaction avec votre appareil.
L'un des éléments clés de cette nouvelle version est l'intégration poussée avec les données utilisateur. Siri aura accès aux e-mails, messages, notes et documents stockés sur l'appareil. Ceci ouvre la voie à des réponses plus contextuelles et à des scénarios d'utilisation plus avancés. L'assistant pourra analyser le contenu et répondre aux questions nécessitant la connaissance d'informations privées stockées localement. Apple développe cette solution sous le nom de code « Campo ». Le système combinera ses propres modèles d'IA avec la technologie Gemini de Google. La nouvelle fonctionnalité « Demander à Siri » vise à introduire un mode conversationnel similaire aux chatbots. Les utilisateurs pourront saisir du texte, dicter du texte et envoyer des photos et des documents au sein d'une même conversation. Un changement important affectera également la recherche système : Spotlight sera remplacé par Siri, qui générera des résumés de contenu provenant d'Internet et d'applications sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les pages. Cela déplace l'axe de l'interaction avec l'appareil de la recherche classique vers le dialogue avec l'IA.
Apple prévoit également une intégration avec l'interface matérielle. Siri apparaîtra dans Dynamic Island des nouveaux modèles d'iPhone après avoir activé l'assistant à l'aide du bouton de verrouillage. Cette solution vise à réduire le temps d'interaction et à faciliter l'accès aux fonctionnalités d'IA sans avoir à changer d'application. Les changements annoncés témoignent de la volonté d'Apple de rattraper son retard sur ses concurrents qui développent une intelligence artificielle générative. L'entreprise privilégie l'intégration des systèmes et l'accès aux données des utilisateurs comme fondements de son avantage concurrentiel. Dans le même temps, des questions relatives à la protection de la vie privée et au contrôle des informations se posent. Le nouveau Siri est censé fonctionner grâce à des données locales et des mécanismes de sécurité développés par Apple, mais l'intégration s'étend de plus en plus.
L'un des éléments clés de cette nouvelle version est l'intégration poussée avec les données utilisateur. Siri aura accès aux e-mails, messages, notes et documents stockés sur l'appareil. Ceci ouvre la voie à des réponses plus contextuelles et à des scénarios d'utilisation plus avancés. L'assistant pourra analyser le contenu et répondre aux questions nécessitant la connaissance d'informations privées stockées localement. Apple développe cette solution sous le nom de code « Campo ». Le système combinera ses propres modèles d'IA avec la technologie Gemini de Google. La nouvelle fonctionnalité « Demander à Siri » vise à introduire un mode conversationnel similaire aux chatbots. Les utilisateurs pourront saisir du texte, dicter du texte et envoyer des photos et des documents au sein d'une même conversation. Un changement important affectera également la recherche système : Spotlight sera remplacé par Siri, qui générera des résumés de contenu provenant d'Internet et d'applications sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les pages. Cela déplace l'axe de l'interaction avec l'appareil de la recherche classique vers le dialogue avec l'IA.
Apple prévoit également une intégration avec l'interface matérielle. Siri apparaîtra dans Dynamic Island des nouveaux modèles d'iPhone après avoir activé l'assistant à l'aide du bouton de verrouillage. Cette solution vise à réduire le temps d'interaction et à faciliter l'accès aux fonctionnalités d'IA sans avoir à changer d'application. Les changements annoncés témoignent de la volonté d'Apple de rattraper son retard sur ses concurrents qui développent une intelligence artificielle générative. L'entreprise privilégie l'intégration des systèmes et l'accès aux données des utilisateurs comme fondements de son avantage concurrentiel. Dans le même temps, des questions relatives à la protection de la vie privée et au contrôle des informations se posent. Le nouveau Siri est censé fonctionner grâce à des données locales et des mécanismes de sécurité développés par Apple, mais l'intégration s'étend de plus en plus.
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