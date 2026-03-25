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ARM lance son propre processeur pour la première fois
Publié le: 25/03/2026 @ 14:25:31: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielARM annoncé l'AGI CPU, une nouvelle famille de processeurs pour serveurs de centres de données, qui pourrait bien être l'une des initiatives les plus importantes de l'entreprise depuis des décennies. Il s'agit d'une puce conçue pour l'infrastructure d'IA, mais l'intérêt principal réside ailleurs. Pour la première fois en 35 ans d'existence, ARM ne se contente pas de concéder des licences technologiques à des partenaires, mais commercialise elle-même un processeur prêt pour la production. La nouvelle puce a été développée en collaboration avec Meta et est fabriquée à l'aide de la lithographie 3 nm de TSMC. Arm souligne que le processeur AGI n'est pas destiné à remplacer les accélérateurs d'IA, mais plutôt à servir de « cerveau » coordonnant l'ensemble de l'infrastructure, gérant le flux de données, collaborant avec les GPU et prenant en charge les charges de travail importantes associées à l'IA dite « agentive ». Les spécifications sont très ambitieuses. Le processeur AGI offre jusqu'à 136 cœurs Neoverse V3, cadencés à 3,2 GHz pour tous les cœurs et jusqu'à 3,7 GHz en mode boost. Le tout est intégré dans deux puces, avec un TDP de 300 W. Le processeur prend également en charge 12 canaux de mémoire DDR5 avec une bande passante allant jusqu'à 8 800 MT/s, offrant une bande passante mémoire totale de plus de 800 Go/s. À cela s'ajoutent 96 lignes PCIe Gen6 et la prise en charge native de CXL 3.0, essentielle pour l'extension de mémoire et la mise à l'échelle des serveurs d'IA modernes.

ARMm a également développé une plateforme serveur de référence conforme à la norme DC-MHS de l'Open Compute Project. La configuration de base est un serveur 10U à deux nœuds, chacun équipé de deux processeurs AGI. Un rack standard de 36 kW refroidi par air peut accueillir 30 de ces modules, offrant ainsi 8 160 cœurs. Mais ce n'est que le début. En collaboration avec Supermicro, une version de 200 kW à refroidissement liquide a également été développée, intégrant 336 puces et plus de 45 000 cœurs. Cette envergure est éloquente : ARM ne vise pas de simples serveurs individuels, mais une offensive d'envergure dans le domaine de l'IA hyperscale. Le fabricant affirme que le processeur AGI offre des performances par rack plus de deux fois supérieures à celles des plateformes x86 les plus récentes. Toutefois, il convient de rester prudent, car il ne s'agit pour l'instant que d'estimations internes d'ARM, et non de tests indépendants. Néanmoins, cette orientation semble logique. Dans le domaine de l'IA, les GPU sont au centre de l'attention, mais la popularité croissante des systèmes multi-agents alimente également la demande en processeurs puissants chargés de l'organisation des tâches. Meta était le principal partenaire du projet et prévoit d'associer le processeur AGI à ses propres accélérateurs MTIA. Arm a également confirmé l'intérêt d'entreprises telles qu'OpenAI, Cloudflare, Cerebras, F5, SAP et SK Telecom. Pour OpenAI, ce nouveau processeur vise à renforcer la couche gérant les charges de travail d'IA importantes, un domaine de plus en plus crucial pour le passage à l'échelle des modèles modernes.

Jusqu'à présent, ARM opérait principalement en tant que fournisseur d'architectures et de cœurs pour des entreprises comme Apple, NVIDIA, AWS et Google. Le processeur AGI inaugure un nouveau modèle commercial : outre les licences de propriété intellectuelle et un programme CSS, un processeur ARM pré-assemblé est également vendu directement aux clients. L'entreprise assure qu'il s'agit d'un élargissement de son offre, et non d'une mesure de représailles envers ses partenaires. Le problème est que le processeur AGI sera déployé dans les mêmes centres de données où sont déjà en concurrence les processeurs NVIDIA Grace, AWS Graviton, Google Axion et Microsoft Cobalt.

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