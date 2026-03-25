OpenAI abandonne Sora et met fin à la plateforme de vidéos IA Slope

Publié le: 25/03/2026 @ 14:22:49: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a officiellement confirmé l'achèvement du projet Sora sous la forme d'une application grand public et d'une API associée. L'entreprise a annoncé sa décision dans un bref communiqué publié sur le site web de X, précisant que la date exacte de l'arrêt du service serait communiquée ultérieurement. Cette décision est surprenante, car Sora était récemment présenté comme l'un des outils de génération vidéo par IA les plus en vue. Bien que le service Sora disparaisse du marché, OpenAI ne renonce pas à la technologie qui le sous-tend. L'équipe de l'entreprise continuera de développer la simulation du monde, un domaine de recherche lié à la modélisation de la réalité. Selon l'entreprise, ces travaux soutiendront le développement futur de systèmes robotiques et d'IA capables d'effectuer des tâches physiques concrètes. Concrètement, cela signifie qu'OpenAI réoriente ses efforts, passant d'un produit grand public à la pointe de la technologie à des applications plus avancées, susceptibles de lui apporter des revenus plus importants à l'avenir. Le lancement de Sora fut un succès retentissant, l'application se hissant rapidement au sommet de l'App Store américain. Le problème ? L'enthousiasme initial ne s'est pas traduit par un intérêt durable. Dès début 2026, des signes de perte d'utilisateurs sont apparus. Les données analytiques indiquaient une baisse continue des installations et des dépenses des utilisateurs. Le mois de décembre s'est avéré particulièrement révélateur, la plupart des applications connaissant des pics saisonniers. Parallèlement, Sora aurait enregistré une baisse significative des téléchargements d'un mois sur l'autre, ce qui aurait pu constituer un signal d'alarme important pour OpenAI.
La décision de fermer Sora s'inscrit dans un changement de stratégie plus global pour l'entreprise. Suite au lancement de GPT-5.2, OpenAI se concentre de plus en plus sur les solutions destinées aux professionnels : développeurs, data scientists et entreprises clientes. Le segment des entreprises est considéré comme prioritaire, l'objectif étant d'atteindre une rentabilité durable. Dans ce contexte, une application destinée au grand public ne correspond plus à la nouvelle orientation de développement. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Selon les médias, Disney devrait se retirer d'un accord antérieur avec OpenAI, ce qui pourrait entraîner la perte d'un investissement prévu d'un milliard de dollars. Si ces informations se confirment, l'arrêt de Sora marquera non seulement la fin symbolique d'un projet ambitieux, mais s'inscrira également dans le cadre d'une restructuration financière et stratégique plus vaste de l'ensemble de l'entreprise.
La décision de fermer Sora s'inscrit dans un changement de stratégie plus global pour l'entreprise. Suite au lancement de GPT-5.2, OpenAI se concentre de plus en plus sur les solutions destinées aux professionnels : développeurs, data scientists et entreprises clientes. Le segment des entreprises est considéré comme prioritaire, l'objectif étant d'atteindre une rentabilité durable. Dans ce contexte, une application destinée au grand public ne correspond plus à la nouvelle orientation de développement. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Selon les médias, Disney devrait se retirer d'un accord antérieur avec OpenAI, ce qui pourrait entraîner la perte d'un investissement prévu d'un milliard de dollars. Si ces informations se confirment, l'arrêt de Sora marquera non seulement la fin symbolique d'un projet ambitieux, mais s'inscrira également dans le cadre d'une restructuration financière et stratégique plus vaste de l'ensemble de l'entreprise.
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