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Xbox et Netflix envisagent un abonnement groupé incluant le Game Pass.
Publié le: 25/03/2026 @ 14:19:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosD'après Gamespot , Netflix et Microsoft étudient des modèles d'abonnement communs. Greg Peters, PDG de Netflix, a déclaré avoir discuté avec Asha Sharma, nouvelle PDG de la division Gaming de Microsoft, d'éventuels forfaits combinant Netflix et le Xbox Game Pass. Aucune décision concrète n'a encore été prise. Microsoft avait déjà envisagé d'intégrer des services tiers au Game Pass, mais aucun lancement n'était prévu pour 2026. Peters a souligné qu'un tel modèle devrait être économiquement viable et offrir une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs.
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