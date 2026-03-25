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Nintendo réduit la production de la Switch 2.
Publié le: 25/03/2026 @ 00:01:48: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon Bloomberg, Nintendo va réduire la production de la Switch 2 et n'en livrera que quatre millions ce trimestre, au lieu des six millions initialement prévus. La raison est simple : la société a constaté une baisse significative de la demande pour sa console portable aux Etats-Unis, due à la hausse des prix. Le mois dernier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a indiqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats que les ventes à l'étranger étaient légèrement inférieures aux prévisions, sans donner plus de détails. Ce recul intervient après un lancement record en juin dernier, qui avait fait de la Switch 2 la console Nintendo la plus rapidement vendue de tous les temps, avec 3,5 millions d'unités écoulées en seulement quatre jours. Les réductions de production ne devraient pas impacter la capacité de l'entreprise à atteindre son objectif de 19 millions de ventes de Switch 2 pour cet exercice fiscal, qui s'achève en mars. Le géant japonais reste confiant quant aux perspectives à long terme de la console. À l'instar de nombreuses entreprises technologiques, Nintendo est confronté à une hausse des coûts de production due à l'augmentation du prix de la mémoire, et certaines sources indiquent qu'il envisage à nouveau d'augmenter le prix de la Switch 2. Cependant, l'entreprise hésite à le faire, pleinement consciente qu'une nouvelle augmentation de prix entraînerait inévitablement une nouvelle baisse de la demande. Dans ce contexte, Nintendo doit trouver un équilibre entre la réalisation de ses objectifs de chiffre d'affaires et le volume des ventes.
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