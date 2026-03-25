L'iPhone Air ne se vend pas si mal.

D'après un récent rapport d'analystes, l'iPhone Air connaît un succès deux fois supérieur à celui du modèle Plus qu'il remplace (l'iPhone 16 Plus). Selon ces données, les ventes d'iPhone Air représentent 6,8 % des ventes de la génération iPhone 17, contre seulement 2,9 % pour l'iPhone 16 Plus. L'iPhone 17 surpasse également l'iPhone 16, avec une part de marché de 7 % contre 5,9 % pour son prédécesseur. Naturellement, la part de marché des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max diminue par rapport à celle des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max au sein de la famille iPhone 17. De plus, le modèle Pro a enregistré la plus forte baisse de ventes par rapport à la génération précédente, ce qui laisse penser que certains acheteurs ont opté pour l'iPhone Air.
Bien entendu, ces informations commerciales ne sont pas officielles ; il s’agit d’informations de source interne. Mais si elles se confirment, il semblerait que la stratégie d’Apple axée sur la finesse ait porté ses fruits, au moins en partie. L’iPhone Air possède un argument de vente unique bien plus évident que l’iPhone 16 Plus, qui n’était qu’un iPhone 16 plus grand. De plus, la source affirme que le modem C1X utilisé dans l’iPhone Air a atteint un niveau de maturité critique, permettant à l’entreprise de rivaliser avec les solutions Qualcomm. Cela permet au fabricant de réduire ses dépenses en composants tout en offrant le même niveau de performance. De quoi conférer à Apple un avantage considérable sur la plupart de ses concurrents à l’avenir.
Bien entendu, ces informations commerciales ne sont pas officielles ; il s’agit d’informations de source interne. Mais si elles se confirment, il semblerait que la stratégie d’Apple axée sur la finesse ait porté ses fruits, au moins en partie. L’iPhone Air possède un argument de vente unique bien plus évident que l’iPhone 16 Plus, qui n’était qu’un iPhone 16 plus grand. De plus, la source affirme que le modem C1X utilisé dans l’iPhone Air a atteint un niveau de maturité critique, permettant à l’entreprise de rivaliser avec les solutions Qualcomm. Cela permet au fabricant de réduire ses dépenses en composants tout en offrant le même niveau de performance. De quoi conférer à Apple un avantage considérable sur la plupart de ses concurrents à l’avenir.
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