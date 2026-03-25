ASUS prévoit d'augmenter les prix de ses ordinateurs

ASUS a récemment annoncé une hausse des prix de ses PC, l'une des plus importantes de ces dernières années. Le secteur du PC est sous pression depuis la généralisation des pénuries de mémoire, mais les fournisseurs ont jusqu'à présent freiné les fortes augmentations de prix, ayant écoulé leurs stocks accumulés des trimestres précédents. Cependant, face à la récente pénurie de DRAM, des entreprises comme ASUS, Acer et d'autres sont contraintes d'augmenter leurs prix. Selon les analystes, ASUS prévoit une hausse de 30 % pour ses PC. Si cette augmentation ne concerne pour l'instant que le marché taïwanais, elle devrait s'étendre à d'autres régions par la suite.
Le rapport souligne également que les fabricants de PC rencontrent des difficultés d'approvisionnement, la pénurie de mémoire impactant leurs marges, sans parler de la hausse des prix des SSD et des pénuries de processeurs et de cartes graphiques. Ils doivent donc composer avec un contexte complexe pour garantir un approvisionnement stable aux consommateurs. Dans le même temps, l'augmentation des prix est devenue une nécessité absolue pour des entreprises comme ASUS afin de maintenir leur chiffre d'affaires. Le problème est que ces prix élevés risquent de freiner la demande : les utilisateurs renonceront tout simplement à l'achat ou à la mise à niveau de leur PC, le prix étant trop élevé, ce qui nuira en fin de compte aux revenus des marques.
Le rapport souligne également que les fabricants de PC rencontrent des difficultés d'approvisionnement, la pénurie de mémoire impactant leurs marges, sans parler de la hausse des prix des SSD et des pénuries de processeurs et de cartes graphiques. Ils doivent donc composer avec un contexte complexe pour garantir un approvisionnement stable aux consommateurs. Dans le même temps, l'augmentation des prix est devenue une nécessité absolue pour des entreprises comme ASUS afin de maintenir leur chiffre d'affaires. Le problème est que ces prix élevés risquent de freiner la demande : les utilisateurs renonceront tout simplement à l'achat ou à la mise à niveau de leur PC, le prix étant trop élevé, ce qui nuira en fin de compte aux revenus des marques.
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-03MatérielWindows fonctionne plus rapidement sur les MacBook que sur les ordinateurs portables Windows
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité