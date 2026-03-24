Test The Liar Princess and the Blind Prince (PC) - Un portage inattendu d'un jeu de 2019

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Test The Liar Princess and the Blind Prince (PC) - Un portage inattendu d'un jeu...
Publié le: 24/03/2026 @ 16:30:05: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosComme dans de nombreux contes de fées, ce jeu se déroule dans un royaume où un jeune prince aime se promener dans une forêt maudite. Le prince est séduit par la voix envoûtante d'une louve, créature redoutée, qui émerge des ténèbres. Si les loups se nourrissent généralement d'humains, celle-ci s'est prise d'affection pour le prince, car il applaudit toujours son chant, la réconfortant ainsi. Un jour, surprise de le voir à quelques centimètres d'elle, escaladant la montagne d'où elle chante, elle lui griffe accidentellement les yeux en tentant de lui couvrir le visage, car il doit être terrifié par son apparence. Le prince, devenu une honte pour sa famille, est chassé et jeté en prison. Rongée par la culpabilité, la louve décide de prendre de ses nouvelles et le trouve enfermé. Elle lui promet alors de le conduire auprès de la sorcière de la forêt, capable de lui rendre la vue. Mais pour cela, elle devra d'abord consulter la sorcière, qui lui accordera également une forme humaine, car le prince ne suivrait jamais le loup s'il sentait ses griffes acérées. C'est à partir de là que l'aventure commence. Le jeu propose un scénario riche, avec des rebondissements tous les quelques niveaux, ce qui le rend très attrayant pour ceux qui recherchent une expérience narrative. Bien sûr, l'objectif principal est d'atteindre la chaumière de la sorcière, mais vous croiserez d'autres monstres en chemin, chacun vous offrant une aventure amusante.

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