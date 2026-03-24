Android Auto ne fonctionne plus. Google reste muet, laissant les utilisateurs se débrouiller seuls pour trouver une solution.

De plus en plus d'utilisateurs d'Android Auto se plaignent de problèmes de connexion entre leur smartphone et leur voiture. Récemment, plusieurs témoignages décrivant des situations similaires sont apparus en ligne. Cette erreur affecte les connexions filaires et sans fil. Dans de nombreux cas, le système cesse soudainement de se connecter ou devient très instable, alors qu'il fonctionnait parfaitement auparavant. Le problème le plus fréquemment signalé est l'impossibilité de lancer Android Auto malgré une connexion correcte de l'appareil. Même lorsque le système se lance, la connexion se coupe souvent au bout d'un court instant, rendant pratiquement impossible l'utilisation de la navigation ou de la musique en conduisant. Les utilisateurs signalent que les connexions filaires sont particulièrement instables. Dans de nombreux cas, ce sont elles qui se déconnectent le plus souvent, alors qu'elles fonctionnaient parfaitement jusqu'à récemment.
D'après les témoignages, le problème ne se limite pas à un seul fabricant. Il survient le plus souvent chez les propriétaires de smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy, mais des situations similaires sont également signalées par des utilisateurs d'autres marques. Certains utilisateurs ont constaté que ces difficultés pourraient être liées aux versions récentes d'Android. Il semblerait qu'une fonction de sécurité bloque la connexion lorsque le téléphone est verrouillé. Toutefois, cette hypothèse n'a pas été confirmée dans tous les cas. Comme Google n'a pas encore publié de communiqué officiel, les utilisateurs tentent de se débrouiller seuls. Parmi leurs solutions, ils modifient les paramètres, désactivent certaines fonctionnalités, voire réinitialisent leur smartphone aux paramètres d'usine. Pour l'instant, aucune de ces solutions ne garantit la disparition définitive du problème. Dans de nombreux cas, celui-ci réapparaît peu après. Il est difficile pour le moment de déterminer la cause exacte de ces problèmes. Ils pourraient être liés à des mises à jour système récentes ou à des modifications de sécurité. La seule solution est d'attendre un correctif de Google.
D'après les témoignages, le problème ne se limite pas à un seul fabricant. Il survient le plus souvent chez les propriétaires de smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy, mais des situations similaires sont également signalées par des utilisateurs d'autres marques. Certains utilisateurs ont constaté que ces difficultés pourraient être liées aux versions récentes d'Android. Il semblerait qu'une fonction de sécurité bloque la connexion lorsque le téléphone est verrouillé. Toutefois, cette hypothèse n'a pas été confirmée dans tous les cas. Comme Google n'a pas encore publié de communiqué officiel, les utilisateurs tentent de se débrouiller seuls. Parmi leurs solutions, ils modifient les paramètres, désactivent certaines fonctionnalités, voire réinitialisent leur smartphone aux paramètres d'usine. Pour l'instant, aucune de ces solutions ne garantit la disparition définitive du problème. Dans de nombreux cas, celui-ci réapparaît peu après. Il est difficile pour le moment de déterminer la cause exacte de ces problèmes. Ils pourraient être liés à des mises à jour système récentes ou à des modifications de sécurité. La seule solution est d'attendre un correctif de Google.
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