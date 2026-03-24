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Microsoft a bloqué une méthode cachée permettant d'accélérer Windows 11
Publié le: 24/03/2026 @ 15:26:54: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a décidé de bloquer une méthode non officielle permettant d'améliorer les performances de Windows 11, qui a gagné en popularité auprès des utilisateurs avancés ces dernières semaines. L'astuce consistait à activer manuellement le pilote NVMe caché en modifiant le registre système. L'effet était immédiat et perceptible, notamment sur les ordinateurs équipés de SSD rapides. Suite à des modifications récentes du système, cette méthode ne fonctionne plus. Microsoft a désactivé l'accès à cette fonctionnalité, bien qu'elle soit toujours présente dans les fichiers système. Un élément clé de toute cette histoire était le pilote nvmedisk.sys . Il permettait au système d'utiliser des disques NVMe sans couche de compatibilité SCSI supplémentaire. D'après les données du secteur, son activation pourrait améliorer significativement les performances d'E/S et réduire la charge du processeur. Des tests indépendants ont confirmé une accélération notable des SSD, notamment lors des lectures aléatoires. Il est important de noter que cette solution n'est pas une initiative communautaire expérimentale. Le pilote est bien inclus dans le système, mais il reste désactivé par défaut sous Windows 11. Le blocage de cette fonctionnalité n'était pas accidentel. Microsoft a décidé d'en limiter l'activation en modifiant le système. Cette décision a suscité l'indignation des utilisateurs, qui ont fait remarquer que la solution était déjà prête et disponible, et que son utilisation apportait de réels avantages. En revanche, des problèmes de compatibilité sont apparus. Après l'activation du pilote, les outils de gestion de disque tels que Samsung Magician et Western Digital Dashboard ont cessé de fonctionner.

L'histoire montre que les utilisateurs de Windows acceptent rarement les limitations. Dès qu'une méthode est bloquée, d'autres moyens d'activer des fonctionnalités cachées apparaissent rapidement. ViVeTool est un outil utilisé à cette fin ; il permet de déverrouiller des fonctionnalités système expérimentales. Cet outil permet toujours d'accéder au pilote NVMe, bien que cela nécessite des étapes supplémentaires. Voici un nouvel exemple des tensions entre les constructeurs et leurs utilisateurs. Des situations similaires se sont déjà produites lors de modifications de l'interface ou des fonctionnalités système. La communauté a régulièrement développé des solutions permettant de restaurer d'anciennes fonctionnalités ou de débloquer des capacités cachées. Windows 11 ne fait pas exception et demeure un terrain d'expérimentation pour les utilisateurs avancés.
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