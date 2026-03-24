Des publicités arrivent sur Apple Maps cet été : les entreprises paieront pour une meilleure visibilité dans les résultats de recherche.

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Des publicités arrivent sur Apple Maps cet été : les entreprises paieront pou...
Publié le: 24/03/2026 @ 15:23:17: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple s'apprête à modifier en profondeur son écosystème. Selon des informations récentes, des publicités pourraient bientôt être intégrées à Apple Maps, les entreprises payant pour une meilleure visibilité dans les résultats de recherche, à l'instar de ce qui se fait depuis des années avec Google Maps. Heureusement, il ne s'agit pas de bannières publicitaires classiques qui masquent l'écran pendant la navigation. Apple devrait adopter un modèle déjà utilisé sur l'App Store. Au lieu de formats publicitaires intrusifs, l'application proposera des résultats de recherche sponsorisés. Concrètement, cela signifie qu'après avoir saisi un terme de recherche général comme « restaurant », « café » ou « atelier », certains établissements pourront payer pour apparaître plus haut dans les résultats. Ce système est moins intrusif, mais il offre également à Apple un nouveau moyen de monétiser l'une de ses applications système essentielles.

L'introduction de la publicité dans Plans ne serait pas un hasard. Depuis quelque temps, le géant de Cupertino accorde une importance croissante à son secteur des services, qui devient une source de revenus de plus en plus importante pour l'entreprise. La publicité dans Apple Plans s'inscrit dans une stratégie plus large visant à maximiser les profits de son écosystème. Ce n'est peut-être qu'un début. Si le projet s'avère concluant, il est possible que des solutions similaires, sous forme de publicité ou de fonctionnalités premium supplémentaires, soient intégrées à d'autres applications Apple à l'avenir. Si certains utilisateurs peuvent être mécontents des publicités dans l'application native d'Apple, le concept n'a rien de nouveau. Google Maps utilise depuis longtemps les résultats sponsorisés et les épingles mises en avant, et le marché de la navigation est déjà familiarisé avec ce modèle. La différence réside dans la position bien plus forte et la part de marché beaucoup plus importante de Google. Apple Maps reste une alternative, et non le choix par défaut pour tous. Par conséquent, la réaction des utilisateurs risque d'être bien plus vive.
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