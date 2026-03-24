Les États-Unis interdisent tous les nouveaux routeurs fabriqués à l'étranger

La FCC prépare des changements majeurs pour le marché des équipements de réseau. L'autorité de régulation américaine souhaite classer les nouveaux routeurs fabriqués hors des États-Unis comme une menace pour la sécurité nationale, ce qui pourrait impacter aussi bien les marques chinoises que les entreprises américaines ayant recours à des usines asiatiques. La Commission fédérale des communications (FCC) a publié de nouvelles directives susceptibles de bouleverser le marché des équipements de réseau. Ces directives stipulent que les routeurs grand public fabriqués hors des États-Unis doivent être considérés comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Le principal changement concerne les nouveaux modèles de routeurs fabriqués à l'étranger. Ces appareils seront inscrits sur la liste des équipements de télécommunications à risque, établie par les autorités américaines. Il est important de noter que les routeurs déjà achetés resteront fonctionnels et que les magasins continueront de vendre les modèles homologués selon la réglementation précédente. La FCC a toutefois prévu une exception. Même les appareils soumis à restrictions pourront recevoir des mises à jour au moins jusqu'au 1er mars 2027. Cette date limite pourrait être prolongée, mais aucune précision n'a été communiquée à ce jour.
Cette décision est conforme à la stratégie de sécurité américaine 2025, qui vise à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers de composants clés et de produits finis. Les entreprises pourront demander une homologation conditionnelle pour leurs nouveaux dispositifs, à une condition : présenter un plan de relocalisation d’une partie de leur production aux États-Unis. Le problème est que presque aucun fabricant de routeurs grand public réputé ne fabrique ses équipements exclusivement aux États-Unis. Cela pourrait affecter non seulement les marques chinoises comme TP-Link, mais aussi les entreprises américaines comme Netgear, Eero et Google Nest, qui utilisent des usines en Asie, notamment à Taïwan. Les experts soulignent que si la réglementation entre en vigueur sans modifications, le marché pourrait connaître une grave stagnation. Les nouveaux modèles de routeurs pourraient être indisponibles en magasin pendant un certain temps, et le secteur risque de faire face à une vague de litiges et à un chaos organisationnel.
Cette décision est conforme à la stratégie de sécurité américaine 2025, qui vise à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers de composants clés et de produits finis. Les entreprises pourront demander une homologation conditionnelle pour leurs nouveaux dispositifs, à une condition : présenter un plan de relocalisation d’une partie de leur production aux États-Unis. Le problème est que presque aucun fabricant de routeurs grand public réputé ne fabrique ses équipements exclusivement aux États-Unis. Cela pourrait affecter non seulement les marques chinoises comme TP-Link, mais aussi les entreprises américaines comme Netgear, Eero et Google Nest, qui utilisent des usines en Asie, notamment à Taïwan. Les experts soulignent que si la réglementation entre en vigueur sans modifications, le marché pourrait connaître une grave stagnation. Les nouveaux modèles de routeurs pourraient être indisponibles en magasin pendant un certain temps, et le secteur risque de faire face à une vague de litiges et à un chaos organisationnel.
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