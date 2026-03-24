Microsoft pourrait supprimer l'exigence de compte dans Windows 11

Windows 11 impose l'utilisation d'un compte Microsoft lors de la configuration de votre ordinateur. Cette exigence s'est encore accentuée avec les dernières mises à jour, mais tout porte à croire que l'entreprise est sur le point de revoir sa stratégie. Des discussions internes chez Microsoft laissent entendre que certains ingénieurs souhaitent permettre aux utilisateurs d'utiliser le système sans avoir à créer de compte ni à se connecter. Cela signifierait un retour à l'approche plus flexible dont de nombreux utilisateurs se souviennent des versions précédentes du système. Scott Hanselman, qui travaille chez Windows depuis des années et a contribué à son développement, s'est exprimé sur ces changements. Face aux critiques des utilisateurs, il a ouvertement admis ne pas être favorable à la connexion obligatoire et a indiqué que des efforts étaient en cours pour résoudre le problème. Il s'agit d'un signal important car il montre que le sujet n'est pas seulement discuté entre utilisateurs, mais qu'il apparaît également parmi les personnes responsables du développement du système.
Les modifications prévues concernent principalement la procédure d'installation initiale de l'ordinateur. Actuellement, cette étape peut s'avérer fastidieuse pour de nombreuses personnes. Microsoft souhaite simplifier ce processus. La nouvelle configuration devrait être plus rapide. L'entreprise promet moins d'écrans et moins de suggestions intrusives pour des services comme le cloud ou l'assistant IA. Si ces modifications sont mises en œuvre, les utilisateurs bénéficieront d'une plus grande flexibilité dans la configuration de leur système. La possibilité d'utiliser un ordinateur sans compte en ligne peut s'avérer importante pour ceux qui privilégient la confidentialité ou la simplicité. Aucune date de sortie officielle n'a encore été annoncée pour cette fonctionnalité. Cependant, on sait que certaines modifications de Windows 11 seront d'abord déployées dans un programme de test avant d'être proposées à tous les utilisateurs.
Les modifications prévues concernent principalement la procédure d'installation initiale de l'ordinateur. Actuellement, cette étape peut s'avérer fastidieuse pour de nombreuses personnes. Microsoft souhaite simplifier ce processus. La nouvelle configuration devrait être plus rapide. L'entreprise promet moins d'écrans et moins de suggestions intrusives pour des services comme le cloud ou l'assistant IA. Si ces modifications sont mises en œuvre, les utilisateurs bénéficieront d'une plus grande flexibilité dans la configuration de leur système. La possibilité d'utiliser un ordinateur sans compte en ligne peut s'avérer importante pour ceux qui privilégient la confidentialité ou la simplicité. Aucune date de sortie officielle n'a encore été annoncée pour cette fonctionnalité. Cependant, on sait que certaines modifications de Windows 11 seront d'abord déployées dans un programme de test avant d'être proposées à tous les utilisateurs.
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