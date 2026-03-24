Android 17 améliorera la sécurité des cartes SIM. Un changement bienvenu de la part de Google.

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Android 17 améliorera la sécurité des cartes SIM. Un changement bienvenu de l...
Publié le: 24/03/2026 @ 00:05:58: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle développe de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour son système mobile. Les dernières versions bêta d'Android 17 intègrent une protection automatique de la carte SIM qui simplifie l'utilisation d'un code PIN supplémentaire. Cette nouvelle fonctionnalité, déjà repérée dans la version bêta, est désormais disponible dans la version Canary. Cela signifie qu'elle est encore en phase de test et qu'elle pourrait évoluer avant la sortie officielle du système. Par défaut, une carte SIM peut être protégée par un code PIN. Ce code est différent de celui qui déverrouille le smartphone. Une fois activé, vous devrez le saisir à chaque fois que vous allumez l'appareil ou que vous insérez la carte dans un autre téléphone. Le problème, c'est que les utilisateurs ont souvent déjà de nombreux mots de passe et codes à mémoriser. C'est là qu'intervient une nouvelle solution proposée par Google. En activant la gestion automatique du code PIN, le système saisira automatiquement le code de la carte SIM lors du déverrouillage du téléphone. L'utilisateur n'aura donc plus besoin de mémoriser un code supplémentaire à chaque redémarrage de l'appareil.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer l'option correspondante dans vos paramètres de sécurité, puis la confirmer à l'aide d'un code ou par authentification biométrique. Ensuite, il vous suffira de saisir votre code PIN de carte SIM une seule fois ; le système le mémorisera. Il est important de noter que la protection reste active même si la carte SIM est utilisée dans un autre appareil. Dans ce cas, le code doit être saisi manuellement, ce qui renforce la protection en cas de vol. Cette nouvelle fonctionnalité ne modifie pas le fonctionnement de la carte SIM, mais elle simplifie l'utilisation quotidienne du smartphone. Ainsi, les utilisateurs n'ont plus à sacrifier la sécurité pour des raisons pratiques.
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