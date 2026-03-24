Reddit survivra-t-il sans anonymat ? Les nouveaux plans de vérification des comptes sont brutaux.

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Reddit survivra-t-il sans anonymat ? Les nouveaux plans de vérification des com...
Publié le: 24/03/2026 @ 00:04:46: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetReddit pourrait rendre la création de comptes et la publication de messages plus difficiles à l'avenir. Le PDG de la plateforme, Steve Huffman, a admis que l'entreprise étudiait différentes méthodes pour confirmer que l'autre personne est bien un humain et non un robot. L'utilisation de Face ID et Touch ID a même été envisagée, suscitant immédiatement un débat sur la protection de la vie privée et l'anonymat. Reddit est confronté depuis longtemps à un afflux massif de comptes automatisés et de contenus générés par l'IA. Le problème est devenu si grave que l'entreprise a annoncé des politiques de vérification plus strictes, soulignant sa volonté de « préserver l'aspect humain de Reddit » et de limiter l'influence des faux comptes sur les discussions. Dans sa dernière déclaration, Huffman a suggéré que la forme la plus légère de confirmation de présence pourrait être des solutions comme Face ID ou Touch ID. Il estime que ces mécanismes n'impliquent pas nécessairement une identification complète de l'utilisateur, mais simplement la confirmation qu'une personne réelle est bien assise devant l'appareil.

Le PDG de Reddit a indiqué que l'entreprise envisageait également des méthodes moins intrusives, notamment le recours à des services tiers permettant de confirmer l'« humanité » de l'utilisateur sans avoir à révéler son identité. Par ailleurs, des solutions plus rigoureuses, telles que des systèmes de vérification d'identité, sont également à l'étude. C'est important car Reddit a bâti sa réputation, au fil des années, sur l'animosité. Huffman souligne que l'entreprise ne cherche pas à connaître l'identité des utilisateurs, mais souhaite simplement s'assurer qu'il s'agit de personnes réelles. Trouver le juste équilibre entre sécurité et anonymat pourrait toutefois s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. L'idée suscite déjà des réactions mitigées. Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, a reconnu la nécessité de lutter contre les bots, mais il ignore comment convaincre la communauté d'utiliser la reconnaissance faciale ou des méthodes similaires. Et c'est précisément là que réside le problème majeur : pour de nombreux utilisateurs, l'anonymat est l'un des principaux atouts de Reddit.
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