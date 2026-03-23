Apple souhaitait acquérir un logiciel pour améliorer l'appareil photo de l'iPhone.

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Apple souhaitait acquérir un logiciel pour améliorer l'appareil photo de l'iPh...
Publié le: 23/03/2026 @ 17:32:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon l'un des fondateurs de Lux Optics, également à l'origine de l'application Halide, Apple était sur le point de racheter la société afin d'améliorer l'application appareil photo par défaut de l'iPhone. Outre Halide, Lux Optics développe également les applications Kino, Spectre et Orion. L'accord a finalement échoué en septembre dernier, bien que les parties aient apparemment été très proches de conclure un accord. Apple espérait tirer parti des développements de Lux Optics pour améliorer considérablement l'expérience utilisateur de son application appareil photo intégrée. Au vu des dernières rumeurs, cela semble tout à fait plausible.

Auparavant, des rumeurs laissaient entendre que l'iPhone 18 Pro pourrait intégrer une ouverture variable dès cet automne, ce qui impliquait qu'Apple aurait besoin d'un logiciel plus avancé pour exploiter pleinement le potentiel du matériel mis à jour. Finalement, les fondateurs de Lux Optics ont décidé d'abandonner l'acquisition, convaincus que le développement d'Halide augmenterait la valeur de leur entreprise, et les négociations ont été interrompues. Toutefois, la situation reste significative : même cet échec d'acquisition témoigne de l'engagement d'Apple à améliorer considérablement les appareils photo des nouveaux iPhone. Pour les utilisateurs, cela signifie qu'Halide demeure disponible sur iPhone et iPad et reste l'une des solutions photographiques les plus performantes du marché. Par ailleurs, la décision d'Apple de ne pas acquérir une solution aussi puissante et prête à l'emploi suggère que le constructeur n'est pas pressé d'investir des sommes importantes dans cette acquisition.
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